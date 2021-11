Cristina Plevani contro il suo ex reality: "il GF decide chi devi nominare"

Cristina Plevani ha conquistato la sua notorietà dal pubblico per aver vinto la prima edizione italiana del “Grande Fratello“, il reality show all’epoca condotto da Daria Bignardi. Probabilmente si tratta anche dell’edizione più amata dai fan siccome, oltre alla spontaneità dei concorrenti di trovarsi in un format davvero innovativo, nella casa ci sono stati dei nomi che poi hanno ottenuto un discreto successo dopo la loro avventura.

Tra i nomi più importanti troviamo Salvo Veneziano, che ha partecipato alla penultima edizione del “GF Vip”, Rocco Casalino, portavoce e capo dell’ufficio stampa del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, Marina La Rosa, Roberta Beta e soprattutto Pietro Taricone, sicuramente uno dei concorrenti più amati di tutte le edizioni del programma.

Le parole di Cristina Plevani sul “GF Vip”

Tra essi troviamo, come già citato in precedenza, anche Cristina Plevani. La vincitrice infatti, dopo la sua esperienza nel programma, ha preso parte in vari programmi come “Buona Domenica” condotta da Maurizio Costanzo e ha esordito come attrice di fotoromanzi per “Grand Hotel” e posato per la rivista “Max”, per poi lasciare lentamente il mondo dello spettacolo.

Nelle sue interviste però non ha mai dimenticato il “Grande Fratello Vip”, e anche sui social in merito è molto attiva a commentare tutti i passi dei gieffini. Su Twitter, oltre a dire la sua sulle dirette, ha voluto lanciare una particolare frecciatina agli autori e al conduttore: “Nomination: il gf decide chi devi nominare, togli gli uomini, togli gli immuni e il conduttore si inca**a perché non non trovi motivazioni sui rimanenti. Ripigliati Signorini e un po’ meno coi toni“.

Nel giro di poche ore il tweet della Plevani ha conquistato numerosissimi like, e in tanti hanno dato ragione all’ex gieffina, come tra l’altro si può leggere in svariati commenti: “Quest’ anno è più pilotato del solito” afferma con convinzione un utente oppure: “È tutta una farsa ormai. Televoto incluso. Quanto era bello il vostro GF dove le agenzie non contavano nulla e i televoti erano veri e, teoricamente, controllati”.

Queste lamentele in realtà sono arrivati anche dai protagonisti nella casa. Lulù Selassié, durante la sua nomination, ha voluto attaccare l’idea degli autori e di Alfonso Signorini in merito agli immuni, affermando che può capitare di mandare al televoto una persona con cui ti ci sei affezionata perché obbligata a farlo.