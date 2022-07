Cristina Parodi, viene giù un putiferio a causa di questa foto: "Vergognati.."

Ascolta questo articolo

Cristina Parodi è un volto noto del giornalismo italiano, conosciuta al grande pubblico a partire dagli anni ’80 grazie alla conduzione di trasmissioni come Verissimo, Domenica In e La vita in diretta. Nelle scorse ore è stata subissata dalle critiche per via una foto pubblicata sui social che ha prodotto un’accesa polemica.

D’altronde nel mondo del web basta una piccola scintilla a far divampare un incendio, ne ha pagato le conseguenze, suo malgrado, la nota giornalista. Quest’ultima si stava godendo il meritato relax in vacanza prima di affrontare gli impegni della prossima stagione televisiva, ma per i suoi followers poteva risparmiarsi un certo atteggiamento: vediamo di cosa si tratta.

Cosa è successo

In vacanza nello splendido scenario della Sardegna, Cristina Parodi ha voluto condividere alcuni momenti di relax sul suo profilo Instagram. Non aveva messo in conto che basta ben poco sui social per scatenare delle polemiche, anche piuttosto velleitarie. L’ex conduttrice del TG5 è solo l’ultima vittima designata da chi è sempre pronto a puntare il dito, sfruttando qualunque pretesto per criticare.

La giornalista si era fatta ritrarre in una bellissima spiaggia di una nota località sarda, allegando alla foto questa didascalia: “Buongiorno da una delle spiagge più belle che io conosca. Cala Sabina , vicino a golfo aranci, sabbia bianca e fine, circondata da ginepri e macchia mediterranea. Fare il bagno alle otto di mattina senza nessuno e’ una gioia pazzesca”. L’intento della Parodi era sicuramente quello di suscitare positività con questa bella foto, ma non è stato così, alcuni utenti hanno commentato stizziti in questo modo: “Ci sono famiglie a Bergamo che non arrivano a fine mese. Sig. moglie del sindaco si vergogni. Almeno non faccia vedere dove va in vacanza con i soldi dei contribuenti”.

La nota giornalista è la moglie del sindaco di Bergamo, per questo qualcuno ha colto la palla al balzo per mettere in mezzo la politica. La risposta della Parodi a difesa del marito non si è fatta attendere e, con orgoglio, ha esaltato il suo impegno in tutti questi mesi: “Non si è mai fermato un attimo dall’inizio di questa epidemia. Lavora dal mattino alla sera sempre in prima linea, come se questo virus non potesse toccarlo. Sono preoccupata per lui, ma so che non potrei mai convincerlo a fermarsi”.