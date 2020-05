Cristina Marino racconta l’incontro con Luca Argentero e confessa di essere gelosa

Cristina Marino, modella, attrice ed esperta di fitness, racconta come ha conosciuto il suo attuale compagno, l’attore Luca Argentero e confessa la gelosia che nutre nei suoi confronti, generata dalle tante fan che lo seguono. I due si sono conosciuti sul set del film “Vacanze ai Caraibi“, iniziarono fin da subito – dice la Marino – ad avere un bellissimo rapporto, data la loro affinità caratteriale.

La Marino dichiara di aver visto in lui un “bel tipo, di quelle persone che sono sempre positive e che amano prendersi cura degli altri”. Diventarono fin da subito grandi amici e, tempo dopo, lui la invitò a casa sua per una cena; passato qualche giorno i due deciso di comune accordo di iniziare la convivenza, che fin da subito non ha dato problemi di sorta ed è andata a gonfie vele.

L’inizio della loro storia fece molto discutere per via della loro differenza di età, tra i due vi sono 13 anni di differenza – Argentero nato nel 1978 e la Marino nata nel 1991 – ma soprattutto perché l’attore si era appena separato da sua moglie, l’attrice Myriam Catania, con la quale Argentero è stato sposato per dieci anni, ma i due non hanno avuto figli durante il loro matrimonio.

Nel dicembre 2019, invece l’attore annuncia di aspettare una bambina dalla Marino, la prima figlia dunque per entrambi. Argentero non ha mai nascosto di voler diventare padre, proprio per questo motivo é molto contento dell’arrivo della piccola. La Marino poi, durante la sua intervista, aggiunge: “Sono molto gelosa di lui (anche lui lo é) ma ho capito che é inutile, se le altre donne lo guardano non mi preoccupo perché lui non mi da motivo di dubitare”. Anche se a volte c’é maleducazione che da fastidio”.

Descrivendo l’aspetto caratteriale del suo compagno, infine la Marino afferma: “Abbiamo due caratteri completamente opposti, io fumantina e poco diplomatica, lui misurato e pacato”. Lui le sta infatti insegnando a mantenere la calma, ma la modella aggiunge: “Difetti non ne ha, é solo un po’ permaloso“.