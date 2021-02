Cristina Marino ferita a un occhio: l’incidente con la figlia Nina

Raggianti genitori della piccola Nina, Luca Argentero e Cristina Marino – rispettivamente 42 e 30 anni – formano una coppia serena e affiatata, più inseparabile che mai per via del lockdown che li ha portati a isolarsi nella loro casa di campagna, dove conducono una vita semplice e riservata, fatta di lunghe passeggiate per i boschi e di gite nei borghi vicini. E proprio nel corso di una di queste passeggiate, i fan della Marino hanno notato un particolare abbastanza evidente.

L’attrice e modella aveva pubblicato alcune storie su Instagram nelle quali mostrava un occhio bendato. Ovviamete i followers, preoccupati e incuriositi, hanno chiesto a Cristina Marino cosa fosse successo, ovvero quando e dove si fosse ferita all’occhhio. E la sua risposta ha spiazzato tutti, dal momento che nessuno se la aspettava: a causare il piccolo incidente all’occhio della mamma, era stata proprio la piccola Nina!

Cristina Marino con l’occhio bendato: a ferirla stata la piccola Nina

Immortalasi in alcuni scatti pubblicati su IG con una benda bianca a coprire un occhio, il destro, Cristina Marino ha spiegato a quanti le avevano chiesto cosa le fosse successo, che aveva avuto un piccolo “incidente” con la figlia Nina, che ha solo pochi mesi. O meglio, è stata proprio Nina a colpirle un occhio (ovviamente per sbaglio) ferendola. Probabilmente la piccola, come accade spesso per gioco, si stava dimenando e così con una mano ha colpito in faccia la madre.

Non a caso, la compagna di Luca Argentero ha affermato che sia lei che l’attore dicono spesso che le mani di Nina sono delle vere e proprie armi. Già Luca era stato colpito in faccia dalla bimba che si dimenava, e la stessa sorte è toccata a Cristina, alla quale però è andata anche peggio. “Sono accecata” ha esordito la modella. “La cosa divertente è che tre settimane fa ho preso in giro Luca per la stessa cosa ed oggi è accaduta la stessa cosa anche a me” ha proseguito, spiegando che tutto ciò era successo mentre giocavano.

La Marino ha fatto sapere di essere stata costretta a bendarsi perché persino la luce le dà fastidio, e al contempo le lacrimano occhi e naso. Nonostante ciò, lei e Luca non hanno rinunciato alla solita passeggiata mattutina in campagna spingendo il passeggino con dentro Nina, completamente ignara del pasticcio combinato a causa della sua vivacità.