Cristina D’Avena rifiuta "L’Isola dei Famosi" e lancia un appello a Maria De Filippi: "Voglio entrare ad Amici"

La cantante Cristina D’Avena, conosciuta soprattutto per aver inciso la maggior parte delle sigle di cartoni animati che hanno fatto compagnia a tantissimi bimbi, si racconta in un’intervista rilasciata al settimanale “Nuovo TV” e rivela sogni nel cassetto e i motivi che l’hanno fatta rinunciare a offerte televisive.

La D’Avena rivela di essere una grande ammiratrice del programma “Amici di Maria De Filippi” che segue costantemente e confessa che sarebbe per lei la realizzazione di un sogno, poter partecipare: “Mi piacerebbe tanto far parte della squadra del serale di Amici” e continua tessendo le lodi sia della trasmissione che della conduttrice: “Perché amo Maria e perché credo che il suo sia un talent show molto importante, ma soprattutto vero. E’ un programma che mi appassiona da sempre, mi piacciono molto sia i professionisti sia i ragazzi che si confrontano con il loro talento per raggiungere il successo”.

Ecco perché ha detto di no a L’Isola dei Famosi



Insomma, il sogno nel cassetto di Cristina, al momento, sembrerebbe proprio quello di sedersi come giudice in prima serata su Canale 5, nell’arena di Amici. Ma la cantante non si ferma qui e rivela di essere stata contattata dalla produzione de “L’Isola dei Famosi” per un’eventuale sua partecipazione.

Questa proposta non è stata accettata e ora ha deciso di rivelare i motivi che l’hanno spinta a rifiutare un’occasione che poteva, magari, essere un trampolino di lancio per futuri progetti televisivi: “La produzione mi corteggia da sempre. Simona Ventura mi telefonava a casa per convincermi, ma io non ho mai ceduto. Sono una persona molto discreta, riservata, quindi l’idea di avere le telecamere alle spalle giorno e notte non mi piace, mi darebbe fastidio trovarmi in quella situazione. E poi, per me, il problema più grande è che non prendo l’aereo, perché ho troppa paura di volare”.

Racconta poi di aver vissuto un momento di terrore una decina di anni fa, quando rimase bloccata in ascensore, al buio: “Ho cercato di uscire in tutti i modi ma non ci riuscivo. Da allora sono terrorizzata dagli spazi angusti, mi fanno paura anche le porte chiuse. Forse dovrei chiedere aiuto a uno psicologo, però credo che non sia ancora arrivato il momento giusto per affrontare la cosa“.

Intanto, dopo essere stata ospite all’ultimo Festival di Sanremo, si sta godendo il grande successo del suo nuovo album “Duets Forever“, che contiene le sigle cantate insieme ai maggiori artisti del panorama musicale italiano.