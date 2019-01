Cristina D’Avena e Rocco Siffredi stuzzicano il web: la foto non piace e sul web dilaga la volgarità

Tutto si poteva immaginare, fuorché vedere Cristina D’Avena, storica beniamina dei bambini, avvinghiata calorosamente a Rocco Siffredi, re indiscusso della pornografia internazionale. L’inconsueta coppia ha immediatamente calamitato l’attenzione del popolo del web.

Ed è proprio dai social network che giunge l’incessante sfottò dei followers di Cristina D’Avena. I leoni da tastiera non hanno perso la ghiotta occasione di sbeffeggiare la stella delle sigle dei cartoni animati, in seguito alla pubblicazione di una foto galeotta che la ritrae abbracciata appassionatamente a Rocco Siffredi, star suprema del cinena porno.

Avvinghiata al superdotato coetaneo pugliese nella notte di Capodanno 2019, l’angelica cantante ha condiviso sul suo profilo social la foto scattata con la star dei film a luci rosse. I suoi seguaci non hanno perduto l’occasione di cucirle addosso un’intrigante flirt con Mister Siffredi.

“Puffa di qua…Puffa di là…Gli auguri con Rocco eccoli qua!”. Recita così la buffa quanto infantile didascalia che Cristina D’Avena ha allegato all’immagine scattata nel corso di Capodanno a Cinecittà World, evento in cui era special guest assieme all’attore porno. Inutile sottolineare come la suddetta didascalia abbia innescato tutta una serie di commenti e battutacce a sfondo sessuale.

Gli utenti l’hanno immediatamente fulminata. Ecco alcune frecciatine a caso, le prime che capitano scorrendo più di 1.840 commenti sotto la foto: “Così, ad occhio, ti ha fatto sentire la presenza del grande puffo”. “Auguroni Cristina! Attenta al Grande Puffo!” . Non contenti, i seguaci hanno rincarato la dose: “Mo’ ho capito che volevi dire quando cantavi ‘Vola mio mini pony’!”.

Esilarante anche la fervida fantasia di uno spiritoso fan: “Cristina, secondo me solo per l’abbraccio, tra 9 mesi ti uscirà un grande puffo!”. Quale sarà stata la reazione della cantante dopo aver letto imbarazzanti commenti di questo genere? Il suo confidenziale rapporto con il pornodivo Rocco Siffredi non è di certo passato inosservato al giudizio dei fan e su Instagram l’ironia dilaga indisturbata.