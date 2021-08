Cristina D’Avena al GF Vip e a "L’isola dei Famosi"? La sua risposta

Forse una delle cantanti che ha segnato davvero una generazione. In migliaia sono i bambini (oggi adulti) cresciuti con le sue canzoni riservate alle sigle per adulti. Parliamo di Cristina D’Avena; una carriera fatta di quarant’anni di successi. La D’Avena ha iniziato con il mondo della musica già da bambina, per poi perfezionarsi negli anni, approdando al mondo delle sigle per cartoni animati, facendo innamorare tutti i bambini alle sigle, grazie alla sua voce melodica e inconfondibile.

Di recente la cantante ha concesso una corposa intervista al settimanale “Chi” riportato su “Isa e Chia” in cui afferma i suoi buoni propositi futuri, le sue paure, ma soprattutto ha risposto in maniera certa circa la sua futura partecipazione ai vari reality come “Grande Fratello Vip” o “L’isola dei famosi“.

Cristina D’Avena al GF Vip? La sua risposta

La D’Avena ha infatti chiarito una volte per tutte la sua posizione in tema reality. La donna ha infatti dichiarato che sono state centinaia le volte in cui ha ricevuto l’invito a partecipare, nel ruolo di concorrenti, a vari reality, ma la sua risposta è sempre stato un no categorico.

Il motivo di tale scelta è presto detto: “Non riuscirei a essere me stessa con un occhio puntato sempre addosso“, aggiungendo che nei confronti di questi programmi nutre una forma di timore, quasi paura, paragonabile solo alla sua storica paura di volare: “Il buio e il Grande Fratello mi fanno tantissima paura. L’aereo anche. Ma quello spero di ricominciare a prenderlo. Mi perdo un sacco di cose belle. Tra Isola dei Famosi e Grande Fratello mi avranno chiamato cento volte“.

Si cambia argomento e si passa sul tema carriera; la cantante infatti dichiara di desiderare di celebrare in maniera molto particolare i suoi quarant’anni di carriera, affermando: “Immagino una festa con tanti amici. In questi anni ne ho fatte di cose. Non ho solo cantato. Ho fatto telefilm, trasmissioni televisive. Poi avendo inciso un album di duetti con 32 artisti italiani sarebbe bello che venissero a trovarmi. Sarebbe anche un modo per raccontare la TV dal 1982“. Questo desiderio si realizzerà per Cristina? Speriamo di si.