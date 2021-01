Cristina Chiabotto è incinta: il commovente annuncio su Instagram

A 34 anni, Cristina Chiabotto diventerà mamma per la prima volta e l’ha annunciato con orgoglio sul suo seguitissimo profilo Instagram. Diventata famosa come Miss Italia 2004, la biondissima Cristina, nata in provincia di Torino nel 1986, è stata fidanzata per oltre dieci anni con l’attore Fabio Fulco, molto più grande di lei. Poi la storia si è interrotta, essendo venuto meno il sentimento, soprattutto da parte di lei.

Qualche tempo dopo, l’incontro con la sua anima gemella: lui è l’imprenditore Marco Roscio, con cui la Chiabotto è convolata a nozze poco più di un anno fa. Il post che annuncia la gravidanza è accompagnato da una foto dolcissima che vede la famiglia al completo: Cristina, Marco e l’inseparabile cane Paper. L’ex Miss Italia indossa una camicia bianca i cui ultimi bottoni sono aperti per mostrare la rotondità della pancia.

Cristina Chiabotto annuncia la gravidanza con un post su Instagram

Nello scatto, sia Marco che Cristina hanno un’espressione raggiante, sorridono e guardano estasiati il pancione. “25 settimane di te… Sussurri che esisti e che la vita è un dono meraviglioso” ha scritto la Chiabotto su Instagram. E ancora: “Non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia. Noi ti aspettiamo amore” ha concluso, commossa come ogni futura mamma.

Per adesso non è dato sapere se il nascituro sarà un maschio o una femmina, ma è probabile che i futuri genitori già lo sappiano, visto che la pancia della show-girl appare decisamente lievitata, come se fosse al quinto/sesto mese. Ovviamente sotto il post/annuncio sono immediatamente comparsi centinaia di commenti, tra cui quelli di molti personaggi famosi amici della coppia.

Tra questi Natasha Stefanenko e Nicoletta Romanoff, le Miss Italia Eleonora Pedron (ex di Max Biaggi) e Cristina Ferolla, ma anche un’altra neo mamma, Cristina Marino (compagna di Luca Argentero) e l’ex gieffina Melita Toniolo. Insomma attorno alla Chiabotto, solitamente molto riservata riguarda la sua vita privata – tant’è che le nozze avevano colto di sorpresa un po’ tutti, visto che erano state organizzate nel più stretto riserbo – si sono strette schiere di vip, soprattutto mamme e neo-mamme, che le hanno fatto i loro più sentiti auguri per il lieto evento.