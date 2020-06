Cristina Buccino e la sua presunta partecipazione al GF Vip: "Nessuna richiesta ufficiale"

Circa quattro anni fa, Cristina Buccino ha deciso di sua spontanea volontà di abbandonare il piccolo schermo. In un’intervista al settimanale “Mio“, diretto da Silvia Santori, ha dichiarato che ormai si sentiva spaesata e trovava il mondo televisivo poco stimolante. Proprio per questo motivo decise di dedicarsi ai social e al mondo dell’imprenditoria, creando insieme alla sorella Maria Teresa l’azienda MCD Beauty Life, dedicata ai prodotti di bellezza e ringiovanimento.

L’obbiettivo delle sorelle Buccino è quello di mettere le loro conoscenze e consapevolezze a servizio di tutti quelli che hanno a cuore la cura della propria pelle e della propria bellezza. Nelle ultime settimane il nome di Cristina Buccino, insieme a quello della sorella Maria Teresa, è stato accostato frequentemente alla prossima edizione del “Grande Fratello Vip“.

Nella sua intervista a “SuperGuida Tv” la Buccino ha voluto commentare questa voce, rivelando di non saperne nulla: “Attualmente non è arrivata nessuna richiesta ufficiale alla mia manager. Ogni anno escono nomi di potenziali inquilini della casa più chiacchierata d’Italia e più volte è stato fatto anche il mio nome”.

Per quanto riguarda i reality show, la Buccino torna a parlare de “L’Isola dei Famosi“, ammettendo che per lei si è trattato di un’esperienza incredibile, dove si è messa in gioco superando le sue paure ed i limiti. Non sono mancati comunque dei problemi di salute a causa di una bruttissima allergia ai mosquitos e, pensando a quei momenti, ammette che non ritornerebbe più in Honduras.

Cristina Buccino ammette inolotre di avere un altro piccolo sogno: “Dopo l’esperienza de ‘L’ Isola dei famosi’ ho deciso di dedicarmi totalmente al mio lavoro di influencer ma la tv è sempre nel mio cuore, se arrivasse una proposta di conduzione sarei felicissima. Il mio sogno nel cassetto sarebbe quello di condurre un programma come ‘Colorado’ o ‘Le Iene'”.