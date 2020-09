Cristiano Ronaldo non indossa la mascherina allo stadio: richiamato dalla hostess

Senza dubbio c’è poco da scherzare, il Coronavirus ha letteralmente cambiato la vita e i modi di fare di tutto il mondo. Ancora oggi per esempio, gli stadi di calcio risultano ancora off limits per i tifosi. Le partite infatti, nonostante vengano disputate, ma sono tutte condotte a porte chiuse, evitando quindi ogni forma di assembramento gratuito.

Non si conosce ancora la data precisa di un ritorno alla normalità, considerando anche il fatto che, almeno in Italia, la situazione sta peggiorando, con un aumento della curva dei contagi. A proposito di calcio, il famoso campione portoghese, Cristiano Ronaldo, è riuscito a diventare protagonista di una vicenda che ha fatto molto discutere.

Di recente si è disputato il match Portogallo-Croazia, partita di Nations League. Ronaldo era intento a visionare la partita dagli spalti (il giocatore infatti non ha potuto partecipare alla partita a causa di un’infezione al piede), ma la cosa che è saltata subito all’occhio è il fatto che, l’attaccante della Juventus, non aveva indosso la mascherina di protezione.

Una piccola mancanza che non è sfuggita all’hostess dello stadio; si è di fatto avvicinata al giocatore, invitandolo gentilmente ad indossare la mascherina. Ronaldo aveva il dispositivo di protezione di fianco e senza esitare un secondo lo ha indossato. Il tutto è stato ripreso da una telecamera dello stadio ed il video ha fatto subito il giro del mondo.

Ovviamente in poco tempo si è generata una diatriba tra i tanti fan di Cristiano, dividendosi tra chi afferma che l’invito dell’hostess è stato del tutto inutile, considerando che il giocatore stava assistendo alla partita insieme al suo staff, con il quale trascorre con parte del tempo, e chi invece sostiene che nonostante tutto la mascherina è comunque utile sia per lui ma anche per gli altri. Un piccolo gesto che ha suscitato quindi non poco clamore nel mondo social.