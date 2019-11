Cristiano Ronaldo: le nozze segrete in Marocco

La notizia ha davvero del clamoroso: Cristiano Ronaldo si è sposato in gran segreto nel corso di una cerimonia blindata in Marocco. A lanciare lo scoop è stata Novella 2000, che ha aggiunto anche un altro dettaglio non di poco conto: CR7 avrebbe cambiato il testamento per tutelare nella maniera migliore possibile la moglie.

Stando a quanto rivelato dal settimanale di gossip, dietro al grande passo del calciatore portoghese ci sarebbe anche lo zampino della madre Dolores Aveiro, gelosissima del figlio, ma estasiata all’idea di vederlo convolare a nozze con la compagna Georgina Rodriguez.

La notizia su cui si doveva mantenere il massimo riserbo, alla fine è trapelata grazie anche ad un informatore che ha raccontato tutto ai giornalisti di Novella 2000. La “gola profonda” molto vicino alla coppia, ha svelato di aver capito tutto già dal lontano 29 agosto. “Quel giorno Cristiano è andato a Madeira dai suoi legali e ha cambiato il testamento per tutelare anche Georgina. Prima di allora tutto il suo patrimonio sarebbe stato gestito da sua madre, mentre quel giorno cambiò alcune disposizioni e inserì Georgina”.

La news non potrà che rattristare le moltissime fan del calciatore lusitano, così come gli amanti del gossip, gli stessi che si pregustavano una cerimonia da favola con tanto di servizi fotografici che avrebbero riempito le pagine delle principali riviste di cronaca rosa.

Per quanto è dato sapere, il matrimonio tra il fuoriclasse lusitano e l’ex commessa di negozi di lusso si è celebrata lontano dagli occhi indiscreti e soprattutto senza la benché minima presenza di paparazzi. Sempre secondo quanto reso noto dal settimanale di gossip, ad organizzare il matrimonio sarebbe stato l’amico e miliardario marocchino Badr Hari, campione di kickboxing.

La scelta di unirsi in matrimonio sarebbe invece giunta subito dopo gli Mtv EMA, gli European Music Awards, quando in molti etichettarono Georgina come una semplice accompagnatrice, anziché considerarla la compagna a tutti gli effetti dell’ex asso di Real Madrid e Manchester United.