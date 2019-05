Cristiano Malgioglio tuona ancora contro Francesca De Andrè su Instagram: "Che tristezza essere sceso a quel livello!"

Cristiano Malgioglio, che sappiamo benissimo essere assieme ad Iva Zanicchi uno degli opinionisti del Grande Fratello 16, si è reso protagonista di un episodio alquanto increscioso durante la diretta del reality di lunedì 20 maggio. Il paroliere infatti ha cercato di chiarire con Francesca De Andrè dopo le esterazioni della puntata scorsa ma senza successo.

Francesca De Andrè, distrutta dopo aver appreso del tradimento del fidanzato Giorgio Tambellini, non ha voluto saperne e anzi ha tuonato pesantemente contro Cristiano reo di aver parlato di suo nonno Fabrizio. Dopo essersi difeso in ogni modo, Malgioglio davanti ad una Barbara D’Urso furiosa ha chiesto scusa, ma nella giornata di martedì 21 maggio si è lasciato andare ad un duro sfogo sul suo profilo Instagram.

“Cari amici di Instagram non avrei mai voluto uno scontro così acceso con una concorrente del Grande Fratello” ha infatti chiarito inizialmente Cristiano che poi ha voluto puntualizzare come, le sue scuse, in quel momento non erano di certo rivolte ad una persona come Francesca De Andrè a suo avviso aggressiva ed esaltata.

“Ma a voi, pubblico da casa. In quel momento non avevo capito… capita. Che tristezza dover essere sceso a quel livello. La Signorina ha bisogno di aiuto e non del Grande Fratello… Adesso capisco molte cose… Grazie a voi per l’affetto. Vi lovvoooooo” ha sottolineato il paroliere convinto più che mai di non aver di certo detto nulla di male.

Immediata la reazione dei moltissimi follower che non hanno potuto fare altro che dare ragione al loro beniamino sottolineando come il comportamento della nipote di Faber sia stato alquanto irrispettoso. Anche Alberto Mezzetti, ovvero “Tarzan” e vincitore del Grande Fratello 15 ha voluto dire la sua in merito, asserendo: “Tu sei grande, unico e divertente non ti confondere!” dimostrando così di essere sicuramente dalla parte dell’opinionista.