Cristiano Malgioglio rivela il progetto con l’amica Barbara D’Urso: "Gireremo un film in estate a Cuba"

Cristiano Malgioglio è sicuramente uno dei personaggi più importanti del momento grazie anche alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip nel 2017 che lo ha confermato nel cuore degli italiani. La zia Malgy, come ben sappiamo, ha trascorso le vacanze natalizie nella sua amata Cuba in compagnia di una conduttrice molto famosa ma soprattutto amata dal pubblico di Canale 5 ovvero Barbara D’Urso.

“Ci siamo incontrati all’Avana, lei mi ha preceduto di un giorno. Avevamo entrambi bisogno di relax. Abbiamo ballato tutto il tempo” ha infatti confessato il paroliere con una lunga intervista al settimanale Oggi. Inutile dire che nelle scorse settimane i rumors avevano cominciato a circolare soprattutto dopo che Barbarella aveva parlato di un progetto segreto proprio con Cristiano.

“Non parlo neanche sotto tortura” ha inizialmente dichiarato Malgioglio per poi sbottonarsi rivelando ai suoi tantissimi fan e non solo, perchè i due sono volati alla volta di Cuba. “Barbara ha ricevuto un’offerta importantissima come protagonista di un film da girare a Cuba in estate. Sono coinvolto anche io” ha così raccontato Cristiano.

Quindi non si tratta di un programma televisivo ma bensì un film nel quale saranno protagonisti sia la D’Urso che Malgioglio. Felicissimo per questa opportunità, Cristiano ha speso altresì delle bellissime parole per l’amica conduttrice paragonandola a un vulcano di energia. “Ho scoperto le doti danzerecce di Barbara. Barbara è un vulcano. Quando incontrava dei musicisti per strada, non tratteneva il suo corpino e si scatenava”.

Sempre nella sua intevista a Oggi, Malgy ha rivelato che ci sono delle importanti novità anche per quanto riguarda un film con Pedro Almodovar mentre ha dovuto dire no all’amico Leonardo Pieraccioni “Vorrebbe farmi fare la parte di un camionista nel suo prossimo film, ve la immaginate la Malgy alla guida di un tir?” ha infine concluso l’opinionista del Grande Fratello.