Cristiano Malgioglio potrebbe varcare nuovamente la porta rossa del Grande Fratello Vip 3

Cristiano Malgioglio, dopo la sua esperienza al Grande Fratello Vip 2 potrebbe varcare nuovamente la porta rossa ed entrare come ospite di questa terza edizione. La produzione infatti sarebbe intenzionata a puntare su di lui per risollevare gli ascolti che in queste settimane non sembrano aver sortito l’effetto desiderato.

C’è chi continua a pensare che il cast sia apatico e noioso e c’è invece chi attribuisce invece la colpa al Grande Fratello Nip condotto da Barbara D’Urso che, dopo le polemiche insorte contro i gieffini e gli attacchi alla concorrente iberica Aida Nizar, avrebbero scoraggiato i moltissimi telespettatori a seguire il reality.

Si punterebbe dunque tutto su Cristiano Malgioglio e a dare la notizia ci pensa Davide Maggio tramite il suo profilo Twitter dove già moltissimi follower hanno commentato positivamente questa notizia. “Per smuovere un po’ le acque pare si stia pensando a #CristianoMalgioglio. Agghiacciante dover ricicciare un personaggio che ha funzionato nell’edizione precedente” scrive infatti Davide.

L’ingresso di Cristiano e l’ironia di Alfonso Signorini come opinionista del reality dovrebbero portare il programma ad un livello superiore. Oltretutto, nelle ultime ore, un altro Tweet confermerebbe Cristiano al Grande Fratello Vip 3. Secondo un utente, proprio il paroliere avrebbe confermato il ritorno nella casa di Cinecittà durante una serata: “All’evento del mio paese Malgioglio ha appena detto che questo lunedì oppure il prossimo entrerà nella Casa” svela infatti il ragazzo.

Inutile dire che la notizia ha portato l’entusiasmo dei tantissimi follower alle stelle soprattutto perchè l’ironia ed il ricordo di Malgy all’interno della casa è ancora vivo nei tantissimi appassionati della casa più spiata d’Italia. Per molti questo è solamente un sogno ma non è detto che lo stesso possa entrare per un paio di giorni così da risollevare veramente gli ascolti ma soprattutto questa edizione Vip che stenta a decollare.