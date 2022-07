Ascolta questo articolo

Cristiano Malgioglio, confermato per il secondo anno consecutivo come giudice di “Tale e quale show”, ha rilasciato una lunga intervista al sito del “Corriere della Sera“. Qui il paroliere si racconta a cuore aperto, ove parla della sua vita privata che è stata sempre un po’ un tabù.

“So di avere una doppia immagine” afferma Malgioglio per poi aggiungere: “Quando sono in scena mi trasformo rispetto a chi sono nella vita di tutti i giorni, in cui al massimo vado a fare la spesa al supermercato… ho solo un problema quando mi trovo davanti ai pomodori. Non posso non fermarmi a guardarli, adoro tutto ciò che è rosso”.

Parlando della sua carriera da artista, rivela che inizialmente i suoi genitori hanno cercato in ogni modo di non fargli fare questo lavoro, quindi durante i primi anni ha dovuto lavorare per racimolare i suoi primi soldi e cercare di dare uno slancio alla sua carriera.

Proprio in quegli anni ha avuto l’opportunità di conoscere Fabrizio De Andrè: “Mi aveva promesso di farmi conoscere il capo della Ricordi, a Milano, e sapendo che non avevo soldi nemmeno per il treno, mi aveva pagato il biglietto in prima classe, una meraviglia. Lì, ho conosciuto Dori Ghezzi: li ho fatti incontrare e da quella sera non si sono più lasciati”.

Sulla sua vita privata dichiara di star proseguendo la sua conoscenza con un ragazzo di Istanbul, anche se lui parla solamente turco mentre Malgioglio sta cercando ancora di imparare. Il suo sogno ora resta quello di prendere una casa proprio in Turchia e avvicinarsi a lui con l’obbiettivo di vedersi più spesso.

Si definisce poi una persona fortunata per un motivo ben preciso: “Mi sento miracolato. Ho scoperto per caso di avere un tumore maligno. Mi spalmavo la crema sulle gambe, e non lo faccio mai: ho visto un neo. Per scrupolo mi sono fatto controllare e hanno deciso di operarmi subito, dicendo addirittura che altrimenti avrei avuto pochi mesi di vita. In quel punto avrei dovuto fare il tatuaggio di Jennifer Lopez, all’inizio. Poi, per mostrarlo di più ho preferito l’esterno della gamba. Se non avessi cambiato idea non me ne sarei mai accorto: posso dire che Jennifer Lopez ha fatto il miracolo”.