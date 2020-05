Cristiano Malgioglio parla del suo fidanzato: "Ho perso la testa per lui"

Cristiano Malgioglio è sempre rimasto molto riservato sulla sua vita privata, facendo trapelare sempre pochissime notizie sul proprio conto. Tuttavia, nell’ultimo numero del settimanale “Chi“, diretto da Alfonso Signorini, ha voluto parlare della sua attuale situazione sentimentale.

L’ex concorrente e opinionista del “Grande Fratello Vip” ha rivelato di avere un fidanzato, un nutrizionista di 38 anni di origine turca, col quale sarebbe impegnato già da due anni. Entrambi stanno combattendo la lontananza causata dalle restrizioni dovute al Coronavirus sentendosi con delle videochiamate sui social network.

Le parole di Cristiano Malgioglio

Al settimanale l’artista descrive brevemente il suo fidanzato: “È un nutrizionista e, assieme al fratello, gestisce una palestra nel cuore di Istanbul. In amore, al contrario di quello che si può pensare, non sono esibizionista. Sono un uomo di spettacolo, ma ho sempre fatto in modo che a parlare fosse solo e soltanto il mio lavoro”.

Cristiano Malgioglio racconta anche del loro primo incontro, avvenuto a Piazza Taksim, un vivace quartiere con locali notturni, boutique e locali gastronomici di Istanbul: “Lui mi guardava come un serpente affamato mentre io, come da copione, cercavo di stare sulle mie. La verità è che ci è bastato uno sguardo per andare in confusione”.

In quel periodo Malgioglio stava iniziando a credere sempre di meno al vero amore, ma quel colpo di fulmine aveva praticamente fatto cambiare immediatamente idea al cantante. Sulla differenza di età – lui 38, Malgioglio 75 – dichiara di non avere problemi, poiché preferisce ragazzi più giovani di lui. Infine sottolinea che, almeno inizialmente, il suo fidanzato era all’oscuro della popolarità di cui godeva in Italia.

Il sentimento sembra essere molto forte, poiché oggi i due si tengono in contatto nonostante l’enorme distanza: “A separarci sono quasi 2000 chilometri, ma per fortuna la tecnologia aiuta anche due innamorati come noi”. Infine Malgioglio ha dichiarato di essere pronto da incontrare i suoi genitori, che vivono in Grecia, una volta finita l’emergenza.