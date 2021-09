Cristiano Malgioglio "minacciato" dai fan di Pierpaolo Pretelli: "Sarò un giudice cattivissimo a ‘Tale e quale show’"

Dalla giornata del 17 settembre andrà in onda la nuova edizione di “Tale e quale show“, il talent di Rai 1 condotto da Carlo Conti con Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello, ma con loro dovrebbe esserci anche un quarto volto a oggi sconosiuto al pubblico da casa.

La novità, oltre all’addio di Vincenzo Salemme che ha deciso di dedicarsi più alla sua carriera cinematografica, è l’ingresso di Cristiano Malgioglio nel cast di “Tale e quale show”. Per il paroliere infatti si tratta del suo esordio assoluto negli studi di Viale Mazzini e sicuramente può portare una ventata di aria fresca grazie al suo carattere ma anche per via del suo enorme bagaglio musicale.

Le dichiarazioni di Cristiano Malgioglio

Malgioglio non ha mai nascosto di essere molto felice per essere presente nel cast di “Tale e quale show”, affermando di essere impaziente per l’inizio della prima puntata. In una nuova intervista rilasciata al settimanale “Oggi“, diretto da Umberto Brindani, il paroliere dichiara però di aver ricevuto delle “minacce” da parte di alcuni fan di Pierpaolo Pretelli.

“I fan di Pierpaolo Pretelli mi stanno scrivendo che se non lo tratto bene mi tolgono i like“ nonostante questi attacchi però il giudice non si piega: “Ma a me non frega niente, mica faccio l’influencer”. Nella stessa intervista fa capire di aver preso questo nuovo ruolo con molta serietà: “Sarò un giudice cattivissimo. Ascolto molta musica, so tutto di Beyoncé e Rihanna. Se una concorrente mette un piede fuori posto è distrutta. Mi spaventa molto Alba Parietti”.

Questa edizione è caratterizzata da due concorrenti del “Grande Fratello Vip” composti da Pierpaolo Pretelli che Stefania Orlando. In futuro Carlo Conti non esclude ulteriori volti provenienti dal reality show condotto da Alfonso Signorini, dal momento che ha lanciato un invito a Giulia Salemi per la prossima edizione.