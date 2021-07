Cristiano Malgioglio: l’ultima telefonata con la Carrà

Cristiano Malgioglio, ammirato e criticato componente della televisione italiana, ha raccontato il suo dolore per la perdita dell’amica Raffaella Carrà al quotidiano Adnkronos. La bionda settantottenne, che ha scritto grandi successi come Forte, forte, forte e A far l’amore comincia tu, avrebbe chiamato il paroliere siciliano, appena un mese fa, per la loro consueta chiacchierata e, solo oggi, Cristiano Malgioglio trova la forza di raccontare questa telefonata.

Malgioglio, stando alle parole riportate dal giornale, sarebbe stato all’oscuro della grave malattia che ha colpito la showgirl e cantante: un tumore ai polmoni che le ha lasciato poco tempo di vita. L’uomo ricorda che, dopo essersi salutati come ogni volta, la Carrà aggiunse: “Ti prego Cristiano, quando arrivi tu la televisione cambia colore, non cambiare mai“. Lo stesso afferma di non aver dato un peso particolare a quelle parole, ma ora capisce che, molto probabilmente, erano un addio.

Il cantante siciliano continua a ricordare la sua amica: “Raffaella era un’artista completa, sapeva fare tutto: stare in scena, ballare, cantare, recitare donne. Un po’ come Loretta Goggi e Rita Pavone.” Raffaella, stando alle parole di Malgioglio, avrebbe sacrificato la sua vita privata per quella professionale e artistica, ma il suo talento era riconosciuto in tutto il mondo: infatti, non solo le testate giornalistiche italiane parlano della sua dipartita.

L’ultima volta che i due artisti si sono incontrati sarebbe stato quando l’uomo è uscito dal Grande Fratello Vip, racconta lo stesso. “A casa era una donna normalissima, non era la star che tutti conosciamo. Era la persona più semplice che potesse esistere“, ricorda Cristiano, parlando della cena che lei gli aveva organizzato.

Cristiano Malgioglio conclude la chiacchierata con il giornalista del quotidiano parlando della malattia dell’amica: lui, come probabilmente molte altre persone vicine alla vita della cantante, era all’oscuro del problema. Questo avrebbe reso l’uomo molto triste che, concludendo, avrebbe affermato: “La sua morte mi ha spiazzato“.