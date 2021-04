Cristiano Malgioglio in ricordo di Milva: "Faccio un appello a Maria De Filippi"

Una scomparsa che è sempre dolorosa da accettare e da mandare giù. Forse una delle cantanti più brave, complete, poliglotte e di classe di sempre. Parliamo della tragica quanto inaspettata scomparsa della cantante Milva. Pseudonimo di Maria Ilva Biolcati ha solcato non solo il mondo della musica quanto quello del teatro.

Tantissimi i personaggi dello spettacolo che hanno in queste ore ricordato gli attimi, gli aneddoti e le storie passate insieme alla cantante. Da Iva Zanicchi a Pippo Baudo, passando per Cristiano Malgioglio, tutti con un unico grande pensiero, ovvero che l’artista ha ricevuto in Italia poco successo, o quanto meno non corrisposto alla sua bravura.

Il pensiero di Malgioglio e l’appello a Maria

Il paroliere non ha fatto attendere il suo ultimo saluto alla sua grande amica, pubblicando su Instagram una foto in cui viene immortalato al fianco dell’artista. Malgioglio inoltre ha lanciato il suo appello alla presentatrice che forse è più a contatto con il pubblico giovanile, Maria De Filippi, invitando la donna a presentare nelle sue serate ad “Amici” qualche opera di Milva, affinché anche i giovani d’oggi possano comprendere la grandezza della cantante.

Ecco infatti quanto affermato dal paroliere: “Sarebbe bello che anche le nuove generazioni conoscessero la grandezza di Milva e faccio un appello a Maria De Filippi. Perché anche ad ‘Amici’ in una delle prossime puntate non cantano un brano di Milva e ne ricordano la storia?“. I ricordi non si fanno attendere molto, tanto che Malgioglio inizia, come un fiume in piena, a rivangare gli episodi passati.

Ha parlato di quella volta che alla Rai avevano lanciato uno speciale sulla carriera della cantante, e Malgioglio vi partecipò, dichiarando che Milva era capace di cantare in ben 8 lingue diverse; poco dopo la stessa cantante chiamo Malgioglio: “Lei mi chiamò, aveva già una voce molto debole: ‘Ricordati che io non canto in 8 lingue ma in 9’. Capite? Cantava in 9 lingue“. Di certo una mancanza davvero sentita nel mondo dello spettacolo.