Cristiano Malgioglio fa una rivelazione shock: "Sono vivo per miracolo"

Cristiano Malgioglio, il celebre cantautore ed opinionista del “Grande Fratello 16”, dopo aver lanciato insieme alla conduttrice televisiva Barbara D’Urso il brano “Dolceamaro”, che ci si attende diventrà il tormentone dell’estate, è tornato a far parlare di sé per alcune dichiarazioni fatte durante una recente intervista al programma di La5 “Myr Salute, Estetica e Benessere”.

Il cantautore ha dimostrato ancora una volta di non essere solo piume, outfit stravaganti e occhiali da sole scure, ma dietro quella cortina di ferro che sono i suoi look e modi di fare da vera star e diva dello spettacolo, c’è anche una persona molto sensibile, che ha attraversato un momento molto buio della sua vita, mantenendolo fino ad oggi riservato.

Cristiano Malgioglio vivo per miracolo

Nel corso della puntata di mercoledì 15 maggio 2019 del programma “Myr Salute“, il cantautore ha rivelato un particolare inedito della sua vita, cioè quello della scoperta del melanoma. Ai microfoni della nuova trasmissione di Mediaset dedicata alla salute, quindi, l’opinionista ha rivelato qualcosa che ha lasciato tutti molto sorpresi: “Grazie a una mappatura dei nei ho scoperto di avere un melanoma e oggi sono vivo per miracolo“.

La tempestività ed il caso, dunque, sarebbero stati determinanti per Cristiano, che nel corso della trasmissione ha lanciato un importante appello: “Io pregherei tutti quelli che hanno dei nei ma che non ci fanno caso, di farsi la mappatura dei nei” – quindi ha aggiunto – “Io me la sono cavata, ma potevo non accorgermene in tempo, sono stato molto fortunato“.

Cristiano ammette di non aver mai rivelato a nessuno di quanto accadutogli, ma per lui ora è arrivata la consapevolezza dell’importanza della sua testimonianza, che può essere d’aiuto per altri e salvare così tantissime persone che con un semplice esame, possono aver diagnosticato in tempo il melanoma, da cui, se preso in tempo, si può guarire.