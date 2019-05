Cristiano Malgioglio fa un appello: "Chiedo agli italiani di aiutare Pamela Prati"

Il paroliere e opinionista del Grande Fratello Nip, Cristiano Malgioglio, ha deciso di tendere una mano alla sua amica Pamela Prati. L’ex primadonna del “Bagaglino” si trova al centro del gossip a causa del suo matrimonio con Marco Caltagirone, che solamente negli ultimi giorni abbiamo scoperto della sua non esistenza.

Nell’ultima intervista rilasciata da Cristiano Malgioglio al sito “Adnkronos“, l’agenzia di stampa multicanale di informazione che fa parte del gruppo editoriale “Giuseppe Marra Communications”, ha deciso di fare un vero e proprio appello su Pamela Prati, chiedendo agli italiani di tendere un mano alla donna in questo momento di enorme difficoltà.

Le parole di Cristiano Malgioglio

L’uomo non nasconde la gravità della vicenda con protagonista la sua amica, ma nonostante questo vuole prendere le sue difese: “Quello che ha fatto e hanno fatto a Pamela trovo che sia terribile, ha preso in giro i telespettatori ma, visto che siamo amici da tanti anni, chiedo agli italiani di perdonarla, ha bisogno di aiuto perché è molto fragile psicologicamente. E’ una persona meravigliosa caduta in un circuito perverso”.

Cristiano Malgioglio rivela che, nell’ultimo periodo, Pamela Prati avrebbe espresso il desiderio di entrare nella Casa del Grande Fratello e cantare il singolo “Dolceamaro“. Il paroliere ha dichiarato il suo interesse per questa candidatura, tuttavia l’ultima decisione doveva essere presa da Barbara D’Urso e dagli autori del reality show di Canale 5.

I primi sospetti sono nati quando Cristiano Malgioglio chiese informazioni circa la partecipazione del matrimonio. La showgirl rispose di averla già mandata, ma nella sua casella di posta ha trovato solamente quella delle nozze tra Eva Grimaldi con Imma Battaglia.

Successivamente, fa un appello anche alle persone vittime di amori virtuali: ”Per questo dico a tutti, ragazzi e ragazze, di fare attenzione agli amori virtuali. La cosa infatti che mi ha spaventato di più è quando Pamela ha detto che avrebbe conosciuto questo Mark Caltagirone il giorno del matrimonio“.