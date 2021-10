Cristiano Malgioglio critica Clementino, ma il rapper risponde a tono

Un venerdì ricco di programmi interessanti, soprattutto per il mondo Rai, con l’appuntamento fisso dello show più amato di sempre, “Tale e quale show“, condotto da Carlo Conti e avente come giuria Giorgio Panariello, Loretta Goggi e Cristiano Malgioglio. Proprio quest’ultimo si è reso di recente protagonista di una vicenda che ha visto coinvolto il noto rapper Clementino.

Come tutti sanno, ogni settimana i partecipanti in gara devono interpretare alcuni volti famosi del mondo, italiani e non. A questo giro Pierpaolo Pretelli è toccato impersonare il suo amico Clementino, il rapper napoletano divenuto molto famoso nel mondo della musica grazie alle sue rime.

La critica di Malgioglio e la risposta di Clementino

Dopo la performance di Pretelli, come sempre tocca il momento del giudizio finale; giunto il turno di Malgioglio, il parolieri fa i complimento a Pretelli per la sua perfetta interpretazione, aggiungendo persino che la sua imitazione è stata anche più interessante del vero Clementino. Ecco infatti cosa ha dichiarato Malgioglio in merito: “Devo dirti che a me è piaciuto molto. Perché Pierpaolo ha tenuto il ritmo giusto ed è stato molto più interessante di Clementino. Scusate ma è la verità, quello che penso“.

Ovviamente la vittoria della serata è stata di Pretelli, ma intanto il programma è stato anche seguito dal vero Clementino, che ha ascoltato la critica gratuita di Malgioglio, ed ha risposto per le rime il paroliere. Ecco infatti cosa ha dichiarato il rapper, in una storia su Instagram: “Hey caro Cristiano Malgioglio, tu stai parlando male di me in tv. Però sappi che io credo che tu abbia nella musica, nel cinema e nella tv, la stessa identica utilità dell’ananas sulla pizza. La stessa proprio, identica“.

Pare dunque che la stoccata di Malgioglio non ha lasciato indifferente Clementino, decidendo di intervenire, difendendosi dalle accuse del cantante. Chissà se a questo punto Malgioglio lascerà morire la faccenda oppure risponderà a sua volta Clementino.