Cristiano Malgioglio attacca Pio e Amedeo: "Devono fare battute meno stupide"

Con un paio di giorni di ritardo, Cristiano Malgioglio ha voluto parlare del monologo fatto Pio e Amedeo durante l’ultima puntata del varietà “Felicissima sera“. In questa circostanza il duo comico vuole attaccare il politically correct, rivelando che questo può frenare molto la comicità e sdoganano alcuni termini ritenuti generalmente offensivi, come la “n-word” e “fr**io”.

A quanto pare l’ex opinionista del “Grande Fratello” non ha apprezzato molto il monologo effettuato da Pio e Amedeo, rivelando che potrebbero usare la loro intelligenza per cercare di fare del bene e non offendere. Nonostante questo spera che possa far cambiare idea al duo durante la pubblicazione del suo prossimo video musicale, anche se al momento non si conosce la data.

Lo sfogo di Cristiano Malgioglio

Inizialmente ci tiene a dichiarare che molti suoi colleghi e amici gli hanno chiesto se si fosse risentito dalle loro inutili parole del duo foggiano, ma Malgioglio ammette di non essersi mai offeso. Infatti per lui l’ironia è una cosa molto importante, oltre a essere un pregio nel loro lavoro, come ogni tipo di libertà e di espressione escludendo però la loro volgarità.

Sottolinea però di non aver mai visto il loro show ma solamente alcuni spezzoni di Pio e Amedeo: “Mi è stato solo raccontato su alcuni dettagli molto divertenti e troppo offensivi. Quando vedranno il mio nuovo video, della mia nuova canzone, forse capiranno di fare battute meno stupide… magari useranno la loro intelligenza diversamente“.

Conclude svelando la sua speranza che il disegno di legge proposto da Alessandro Zan, che condanna l’omofobia, possa essere approvata in breve tempo: “Perché questo post così in ritardo? Avevo cose più importanti a cui pensare… non certo a loro due. Speriamo che presto si approvi la famosa legge contro la discriminazione. Vi lovvo ragazzi di instagram. Ddl Zan subito urgentemente“.