Cristiano Malgioglio attacca Katia Ricciarelli per la frase omofoba: "Sei stata di cattivo gusto"

Nei primi giorni all’interno della casa del “Grande Fratello Vip“ Katia Ricciarelli sta facendo parlare per alcune sue uscite piuttosto infelici. Oltre ad aver lanciato una frecciatina nei confronti di Raffaella Fico durante il loro ingresso negli studi di Cinecittà, l’ex compagna di Pippo Baudo si è lasciata andare ad alcune frasi poco carine.

La Ricciarelli nella giornata di ieri prima accusa le ragazze all’interno delle case di essere paralitiche e poi, commentando l’outfit di Alex Belli, rivela di vederlo un po’ da “ri**hione”. Un suo ultimo sfogo arriva nella tarda serata, in cui fa capire di non essere felice per uno scherzo fatto dalle tre sorelle Selassiè e Soleil Sorgè minacciando così di abbandonare la casa.

L’attacco di Cristiano Malgioglio sui social

Cristiano Malgioglio, uno dei prossimi giudici di “Tale e quale show” condotto da Carlo Conti su Rai 1, ha voluto commentare su Twitter la vicenda legata a Katia Ricciarelli. Il paroliere, negli anni passati, ha sempre mostrato una certa gratitudine nei confronti del “GF Vip”, dal momento che lui stesso ammette di avere avuto una seconda occasione televisiva per via proprio della trasmissione.

Ritornando sulla vicenda della Ricciarelli afferma di essere stato poco contento nell’aver ascoltato delle dichiarazioni del genere da parte sua: “Cara Katia, volevo ricordarti che i gays non indossano solo camicie colorate ,ma anche delle immense corazze come tutti gli esseri umani. Mi dispiace di questa tua scivolata…certamente non buon gusto. Anzi”. Successivamente nello stesso tweet tagga sia la comunità LGBT che Alfonso Signorini.

Se sullo sfogo e sulla presunta bestemmia, per aver esclamato “Dio Boia”, difficilmente gli autori le diranno qualcosa, sicuramente sul caso Alex Belli sulla puntata di domani sera del “Grande Fratello Vip”. Infatti, oltre a essere stata una frase totalmente insensata e di cattivo gusto, è stata criticatissima anche dal pubblico sui social.