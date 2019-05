Cristiano Malgioglio annuncia un film con Barbara D’Urso

Cristiano Malgioglio e Barbara D’Urso sono diventati ormai una coppia inseparabile. I due hanno iniziato la loro collaborazione televisiva con le ultime edizioni del “Grande Fratello Nip“, e fino a questo momento stanno ottendo un grande successo, grazie agli ascolti che stanno superando le aspettative della rete.

La loro amicizia ha concesso ad entrambi di registrare anche il primo singolo intitolato “Dolceamaro“, una canzone incisa da Barbara D’Urso nel 1980 su un 45 giri, per l’etichetta discografica Targa. Venne poi utilizzata come sigla di coda del programma “Domenica in“, edizione alla quale collaboravano anche Antonio Ricci, Beppe Grillo e l’allora compagno Memo Remigi.

Lo scoop di Cristiano Malgioglio

Durante una festa a Milano, in cui hanno presentato il videoclip del brano “Dolceamaro”, il paroliere parla di aver avuto questa idea mentre stava guardando la sua collezione personale dei 45 giri e, tra i tanti album, aveva notato il disco di Barbara D’Urso. Ammette che all’epoca il singolo ebbe un successo incredibile in Italia.

Successivamente la D’Urso spiega la nascita della collaborazione con Cristiano Malgioglio, scherzandoci anche sopra e dichiara che, quando nel 1980 fece quel disco, aveva poco più di 20 anni e la casa discografica aveva solo due artisti, lei e Vasco Rossi, che aveva inciso “Non l’ho mica capito”. Dopo quasi 40 anni, dunque la D’Urso è passata dal cantautore Vasco al cantautore Malgioglio.

In seguito arriva lo scoop da parte di Cristiano Maglioglio. Il paroliere, infatti, dichiara di essere pronto a recitare in un nuovo film con la D’Urso: “Siamo stati a Cuba mesi fa per un progetto con Carlos Tabi. È una cosa molto importante”. Per il momento non si conosce la trama di questo film, ma dalle parole svelate dall’autore di “Gelato al cioccolato”, sembra che sia un progetto molto ambizioso e importante.