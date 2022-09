Cristiano Iovino smentisce di aver avuto una relazione con Ilary Blasi: "Ecco perché la conosco"

Ascolta questo articolo

La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, per svariati motivi, sta facendo ancora discutere. L’ultima recente intervista rilasciata dall’ex capitano della Roma ha fatto discutere molto ove, in maniera forse sorprendente, ha lanciato delle dure accuse nei confronti della sua ormai ex moglie.

Oltre ad aver lodato l’attuale fidanzata Noemi Bocchi, considerata come la persona che le avrebbe salvato dalla depressione dopo la separazione con Ilary, ha accusato proprio quest’ultima di aver rubato, insieme al padre, una collezione di orologi marca Rolex dalla sua cassaforte.

Per questo motivo, nonostante le voci dei primissimi giorni, la separazione sta diventando sempre più complicato e ormai pare impossibile trovare un accordo in maniera pacifica, ove devono gestire e dividere l’impero milionario messo su tra società fondate, sponsor e investimenti che si aggira attorno a una cifra pari a 84 milioni di euro.

La vita privata di Ilary Blasi

Intanto su Ilary Blasi sono accostati alcuni fidanzati, tra cui quello più gettonato è stato il nome del personal trainer Cristiano Iovino. Il ragazzo però, dopo un periodo di silenzio e grazie al suo staff, ha rilasciato un comunicato rivelando di non aver avuto nessuna storia d’amore con la conduttrice de “L’isola dei famosi”.

“In merito agli articoli diffusi negli ultimi giorni dagli organi di stampa” si legge nel comunicato: “Il signor Cristiano Iovino invita tutti gli operatori dell’informazione a non dare credito alcuno a chi lo addita, mediante ricostruzioni false e strumentali, come protagonista di vicende dalle quali è del tutto estraneo“.

Viene poi spiegato il motivo per cui Cristiano e Ilary si conoscono e, secondo sempre questo comunicato riportato dal sito de “Il Messaggero”, non c’entrebbe nulla la loro sfera privata: “Iovino inoltre precisa di conoscere la signora Blasi meramente in quanto amica di conoscenti comuni, tra i quali la sua agente Graziella Lopedota“.