Cristiano De André recupera il rapporto con Fabrizia e lancia un messaggio a Francesca

Dopo tante liti, battaglie giudiziarie, diffide e tanto altro è finalmente scoppiata la pace in casa De Andrè, infatti notizia delle ultime ore è il riavvicinamento tanto atteso tra il celebre cantautore Cristiano, figlio della stella del firmamento musicale italiano Fabrizio De André, con tre dei suoi quattro figli.

Neanche qualche mese fa, proprio Cristiano aveva diffidato Fabrizia e Francesca, prima della loro entrata al reality show condotto da Barbara D’Urso, Grande Fratello; un gesto che se da un lato aveva fatto desistere Fabrizia dall’iniziare la sua esperienza all’interno della casa, cosa diversa è stata per Francesca, che invece è arrivata fino alla finale, tra mille problemi.

Cristiano De André lancia un importante messaggio a Francesca

A condividere la bella notizia della riappacificazione familiare è stata la stessa Fabriza, che nelle ultime ore ha convidiso numerose Instagram stories, che la ritraggono nel backstage di un concerto del celebre padre. Ma non solo, perché in aggiunta a ciò la giovane De André ha pubblicato uno scatto che la ritrae abbracciata alla sorella Alice.

A corredo dello scatto Fabrizia ha scritto: “Cucciola. Sorprese inaspettate, insieme è meglio“. Anche Cristiano ha voluto condividere con i propri fan sui social la foto delle due figlie abbracciate, per poi lanciare un messaggio importante anche a Francesca: “È arrivata anche Alice! Aspetto Francesca quando vuole, per deporre le armi. Con Filippo ci vedremo ad agosto“.

Cristiano sembra quindi aver recuperato il rapporto con tre dei suoi quattro figli, così come ha avuto la possibilità anche di poter stare con il nipotino, Riccardo, figlio di Fabrizia. Cosa penserà Francesca dell’invito del padre e della reunion familiare? Certo non sarà facile per lei mettere da parte anni di beghe familiari, tra accuse di calunnie – quella fatta da Francesca contro il padre per alcune dichiarazioni fatte nell’autobiografia del cantautore – e di querele da parte del padre contro la figlia per averlo accusato di violenza domestica.

Francesca De André sta vivendo un momento di grande serenità al fianco dell’ex gieffino Gennaro Lillio e chissà se questo clima di felicità e di stabilità sentimentale non la porti davvero a voler gettare alle spalle un passato difficile e doloroso, per guardare invece ad un futuro insieme alla sua grande famiglia allargata.