Cristiana Capotondi ricorda Luke Perry, scomparso recentemente

Luke Perry, il celebre attore che ha interpretato Dylan nel telefilm degli anni ’90 “Beverly Hills 90210”, è morto all’età di 52 anni lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di tantissimi spettatori e di tantissimi colleghi, tra cui Cristiana Capotondi.

Oltre al personaggio di Dylan Mckay di cui centinaia di ragazze si sono innamorate, la popolarità di Luke Perry è nota anche per aver preso parte a un cinepanettone, ovvero i film che vanno in onda durante il periodo di Natale. Perry ha recitato in Vacanze di Natale 95 di Neri Parenti con Christian De Sica, Massimo Boldi e la stessa Capotondi.

In questo film, la Capotondi interpretava Marta Colombo, la figlia adolescente di Lorenzo Colombo, interpretato da Massimo Boldi. Nel film, il personaggio interpretato dalla Capotondi era pazza del telefilm e in particolare di Dylan. Proprio in una vacanza in Colorado, il sogno di Marta Colombo di incontrare il suo idolo è diventato realtà. Ricorderanno tutti il suo ingresso sulle note di No more I love you, conosciuta come Turuturuttu.

Appena è venuta a conoscenza della morte di Luke Perry, Cristiana Capotondi, proprio come altri celebri colleghi e attori, ha voluto ricordarlo e rendergli omaggio con una frase molto semplice, ovvero Grazie Luke Perry, R.I.P. pubblicato sul suo profilo Instagram che è stato immediatamente preso d’assalto da tantissimi che li ricordano in quel film carico di nostalgia.

Il 1995 è stato un anno importante per l’attore in quanto si trovava in Italia per ricevere, a nome del cast, il Telegatto come migliore serie dell’anno. In quell’occasione tantissime ragazze adolescenti erano al teatro per ammirare l’attore e una di loro, Valentina, ebbe la fortuna di abbracciarlo per due volte, suscitando non poca invidia da parte delle altre. L’idea venne al conduttore della trasmissione, ovvero Corrado, il quale fece felice una giovane che attirò le antipatie delle altre.