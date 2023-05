Cristiana Calone, figlia di Massimo Ranieri, dichiara: "Non mi serve il cognome di mio padre"

Il mondo dello spettacolo è spesso pieno di segreti e sorprese, e il caso di Massimo Ranieri non fa eccezione. Nel 1997, il cantante, il cui vero nome è Giovanni Calone, è stato riconosciuto ufficialmente come padre di Cristiana Calone, dopo anni di silenzio e segreti. La verità è venuta alla luce dieci anni dopo, quando Massimo decise di parlare apertamente di sua figlia in televisione, svelando un capitolo nascosto della sua vita.

Cristiana Calone è nata nel 1970 dall’amore tra Massimo Ranieri, all’epoca diciannovenne, e Franca Sebastiani. Nel suo libro intitolato Riconosciuta, Cristiana ha condiviso la sua storia e ha spiegato cosa significhi crescere senza la figura paterna, nonostante sapere perfettamente chi fosse, grazie alla sincerità di sua madre. Recentemente, Cristiana ha condiviso ulteriori dettagli sulla sua esperienza con la rivista Chi, in un nuovo numero che sta facendo scalpore.

“Nel momento in cui sono nata, mio padre non c’era. Non poteva mancarmi qualcosa che non ho mai vissuto“, ha dichiarato Cristiana. “Non ricordo nulla di quel periodo. Ma crescendo, ho sempre desiderato avere un padre. Io lo chiamo Gianni e ricordo ancora il nostro primo incontro, con lui indossando una vestaglia porpora con ricami. Poi, intorno ai dieci anni, ascoltando mia madre cantare le sue canzoni e sentendola parlare con mia zia al telefono, ho compreso chi fosse mio padre“.

Il talento musicale sembra scorrere nelle vene di Cristiana Calone, che è anche una cantante. Ha persino pubblicato il singolo She’s Mine, realizzando il sogno di sua madre di vederla duettare un giorno con suo padre, il celebre Massimo Ranieri. “Mi piace la musica che lui fa e mi piacerebbe anche cantare in napoletano“, ha rivelato l’artista.

Cristiana ha anche confessato che qualche anno fa ha scelto di esibirsi con il nome di Cristiana Ranieri durante alcune serate, ma gli avvocati di suo padre le hanno impedito di farlo. La serata in cui Massimo Ranieri ha deciso di presentare pubblicamente sua figlia in diretta televisiva è stata un momento indimenticabile per Cristiana Calone, che non se lo aspettava affatto.