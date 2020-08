Cristian Totti guida una minicar con accanto mamma Ilary: è polemica

L’ex calciatore Francesco Totti e la conduttrice Ilary Blasi, sono una delle coppie più belle e più longeve appartenenti al mondo dello spettacolo. Ilary e Francesco, sposati da 15 anni hanno tre figli: Cristian, Chanel e Isabel. Mai una nube ha addensato la loro storia d’amore e Totti e la Blasi si mostrano sempre più innamorati e affiatati.

Cristian e Chanel sono ormai adolescenti e soprattutto il primogenito, guida già una minicar. Cristian, che nella vita vuole fare il calciatore proprio come il suo papà, ha 14 anni e porta in giro mamma Ilary per la Capitale. La conduttrice ha postato alcune storie Instagram, nelle quali appare in auto con il figlio.

Cristian guida la sua minicar e la Blasi gli siede accanto. Diverse sono state le storie pubblicate, con commenti dolci da parte di mamma Ilary, commenti come “My boy” (in riferimento a Cristian) oppure qualcosa di più ironico, come “porta in giro la vecchia“. Il momento è stato davvero tenero e simpatico, però come tutti i personaggi del mondo dello spettacolo, anche Ilary è vittima degli haters.

Diversi utenti si sono domandati quanti anni abbia Cristian e soprattutto se l’età sia quella giusta per guidare una vettura, appena adolescente. Tanti sono stati coloro che hanno puntato il dito contro i coniugi Totti e così i commenti negativi sono fioccati e subito la polemica social è esplosa. A ciò, si sono aggiunte anche le critiche a Ilary per qualche ritocchino di troppo.

A quanto pare però, nessuna irregolarità sembrerebbe esserci stata. La legge italiana difatti, consente a tutti i ragazzi che hanno compiuto 14 anni di conseguire il patentino AM e di poter guidare le minicar. Cristian dunque ha compiuto tutto nel rispetto della legge e in piena regolarità e così alcuni utenti più oculati, hanno fatto notare proprio questo aspetto fondamentale ai detrattori.