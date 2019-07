Cristian Imparato si separa dal suo fidanzato Davide Vitale: "Ti vorrò sempre bene"

Il 2 giugno, con un post pubblicato su Instagram, l’ex concorrente del “Grande Fratello 16“, Cristian Imparato aveva annunciato di essersi fidanzato con Davide Vitale, ragazzo siciliano e studente di medicina con la passione del pianoforte. La love story era stata confermata dallo stesso cantante a “Pomeriggio Cinque“, salotto televisivo condotto da Barbara D’Urso su canale 5.

Con un lungo post pubblicato su Instagram, il cantante rivela: “Io e Davide abbiamo deciso di comune accordo, d’interrompere la nostra relazione. Abbiamo preso questa decisione per una serie di circostanze che non ci permettevano più di vivere con serenità il nostro rapporto”. Successivamente aggiunge che è rimasto in buoni rapporti con l’ex compagno.

Le sue dichiarazioni comunque non terminano qui, in quanto augura al suo ex il meglio per il proprio futuro e sostien che ha ritenuto corretto che fosse lui a comunicarlo ai fan e non terze persone o media, visto che è stato lui il primo a dire al mondo intero che ha avuto accanto, anche se per poco tempo, una persona splendida, leale e vera come Davide“. Ti vorrò sempre bene”.

Ovviamente, ci sono delle persone che accusano Imparato di aver sfruttato questa storia con l’obbiettivo di far parlare di sé. Il 28 giugno, infatti, è uscito il suo nuovo singolo intitolato “Balliamo insieme”, e le notizie del suo fidanzamento prima e della sua separazione oggi sarebbero servite soprattutto per vendere il più possibile il proprio singolo, oltre che a far parlare di lui sui settimanali di gossip.

Questa ipotesi viene immediatamente smentita da Cristian Imparato, il quale afferma che ciò che lo fa sorridere sono i commenti di gente che gli fa tanta pena e lo accusa di essere finto. “Cioè ragazzi ma la gente è scema?”. Ma le accuse sul web non si fermano. Per il momento invece, almeno sui social network, Davide Vitale non ha pubblicato nessun post su questa notizia. Tuttavia, ha rilasciato un breve commento sotto la fotografia pubblicata da Cristian Imparato sul proprio profilo.