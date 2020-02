Cristian Imparato si racconta in un’intervista

Cristian Imparato si racconta e lo fa in un’intervista a Il Giornale. Il giovane parla delle sue esperienze televisive, ma rivela anche dettagli sulla sua situazione sentimentale. A 23 anni il giovane palermitano ha una carriera alle spalle di tutto rispetto: a soli 14 anni ha infatti vinto il talent “Io canto” e poi ha preso parte al “Grande Fratello 16“.

La sua vita però non è stata semplice in certi momenti e ha avuto delle complicazioni che lo hanno fatto stare male. Imparato soffre di una malattia che gli ha condizionato la vita, il morbo di Crohn, che lo ha segnato per sempre. Per fortuna ha trovato il coraggio di reagire e di parlarne. Prima non lo ha mai fatto per paura che sorgessero polemiche al riguardo e non ha mai voluto essere guardato come una vittima.

Cristian ha anche confessato di aver fatto dei ritocchini al viso prima di entrare al GF. Ha rivelato di averlo fatto perché era dimagrito molto e il suo viso sembrava scavato. Però ha anche aggiunto di essersi pentito e di aver tolto parte dell’acido ialuronico iniettato, anche se con tante difficoltà.

Nell’intervista Imparato ha anche parlato dell’amore e del fatto che al momento è single. La storia con Davide Vitale è infatti giunta al capolinea, ma ha ammesso che è stata troppo forte fin da quando è iniziata. Per meglio dire, è stata sua la colpa della fine della relazione, perché ha preso tutto con molta passione.

Il cantante ha riconosciuto di aver fatto male a rivelare la storia quando era appena agli inizi. Il gossip ha fatto sì che tra i due le cose si complicassero e così si sono lasciati. Lui e Davide sono comunque rimasti in ottimi rapporti. Invece, riguardo a Marco Mengoni, Cristian ha ammesso che fra loro non c’è nulla, i pettegolezzi sono nati per un complimento fatto da lui.