Cristian Imparato: lo sfogo dopo l’eliminazione dal GF16

La quinta puntata del Grande Fratello 16 si è conclusa con l’eliminazione, del tutto inaspettata, di Cristian Imparato. Il ragazzo ha infatti ricevuto solo il 14% dei voti dei telespettatori, e per questo è stato costretto ad abbandonare la casa più spiata d’Italia, con non poco stupore.

L’ex ragazzo prodigio di “Io Canto”, una volta tornato nel mondo reale, ha ripreso possesso dei propri profili social e ha deciso di pubblicare su Instagram un lungo post per raccontare la propria esperienza e spiegare a fan e followers il perché di alcuni suoi comportamenti che, a quanto pare, gli sono costati l’eliminazione dal programma.

“È notte fonda, sono rientrato sui social da pochissime ore e ho letto di tutto e di più sul mio percorso dentro la casa” ha in particolare scritto Imparato, aggiungendo di essere davvero molto dispiaciuto per le cattiverie gratuite che gli sono arrivate sui social per aver espresso il suo parere sull’orientamento sessuale di Michael.

Il ragazzo palermitano ha voluto, inoltre, precisare che tra lui e Michael, nonostante i contrasti iniziali, si era creato davvero un bel rapporto grazie al suo essere stato completamente sincero e trasparente nei suoi confronti. “Michael ha sempre affermato che la mia figura dentro la casa era un punto di riferimento importantissimo per lui. Sono stato il primo con cui ha legato dentro la casa mentre una parte dei ragazzi lo ha inizialmente un po’ snobbato” aggiunge, infatti, sul post.

Cristian ha continuato dicendo che vuole molto bene a Michael e che per questo si è sentito in dovere di dirgli “la cruda verità”, ammettendo, però di aver forse sbagliato il modo in cui l’ha fatto. Al termine dello sfogo social, il cantante ha precisato ancora una volta che tra lui e il figlio di Franco Terlizzi c’è solo una forte amicizia che porterà i due ragazzi ad esserci sempre l’uno per l’altro.