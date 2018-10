Cristian Imparato in ospedale: "Bisogna essere forti"

E’ delle ultime ore la notizia che Cristian Imparato, ex bambino prodigio del talent show “Io canto”, è stato ricoverato in ospedale. A diffondere la notizia è stato proprio Imparato, che ha pubblicato uno scatto sul suo profilo ufficiale Instagram, per informare tutti i suoi fan di quello che gli sta accadendo.

Cristian si è fatto conoscere dal grande pubblico quando era appena un bambino partecipando al talent show “Io Canto”, condotto da Gerry Scotty. Ai tempi, Cristian Imparato, riuscì a conquistare il cuore di tutto il pubblico con la sua voce angelica, che gli ha permesso di vincere quell’edizione. Negli ultimi tempi, poi lo abbiamo rivisto spesso ospite nelle trasmissioni di Barbara D’Urso.

Visibilmente cresciuto, Cristian Imparato ha subito molte critiche per via del suo aspetto, che appare notevolmente diverso rispetto a quando era bambino, alimentando quindi le voci di possibili ritocchi chirurgici, che lui ha più volte fermamente smentito.

Qualche ora fa, Cristian ha informato il popolo del web per quanto riguarda il suo ricovero in ospedale, spiegando che non è la prima volta che si ritrova in queste condizioni a causa dello stesso problema di salute.

“Erano tre anni che non finivo su un letto di un ospedale per problemi intestinali e rivivere la stessa esperienza non è di certo una bella sensazione ma bisogna andare avanti ed essere forti” – ha scritto sotto la foto che lo ritrae su un letto d’ospedale. Ha poi continuato il suo sfogo ammettendo di avere un bel caratterino, che però non gli impedisce di demoralizzarsi presto davanti a delle circostanze negative. Per fortuna, dichiara di avere una bella famiglia che gli sta vicino e di avere tanta gente intorno che gli vuole bene. Non resta che augurare a Cristian Imparato di riprendersi presto e di riprendere in mano la sua vita.

