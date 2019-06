Cristian Imparato, grosse novità in vista: un nuovo fidanzato e un casting per il video del suo singolo in uscita

In tanti lo ricordano come il bimbo vincitore di una passata edizione di “Io Canto“, altri invece lo hanno seguito nella sedicesima edizione del Grande Fratello, il reality show condotto da Barbara D’Urso: per Cristian Imparato ora è tempo di grossi cambiamenti.

Dentro la Casa di Cinecittà, il ragazzo ha trovato il coraggio per fare coming out e dichiarare davanti a tutta Italia la sua omosessualità; la dolcezza del padre durante il loro incontro nella diretta del programma su Canale 5, ha tranquillizzato Cristian e gli ha dato quella forza che sapeva di avere dentro, ma che fino ad allora aveva saputo tirare fuori.

Cristian Imparato, un nuovo fidanzato e un singolo in uscita

Sul suo profilo Instagram è comparsa una foto che lo ritrae con il suo nuovo fidanzato, Davide Vitale, studente di medicina e originario di Palermo. Si vociferava da tempo di una loro intesa, ora i tempi dei dubbi sono finiti e la loro relazione è diventata ufficiale, grazie a questa immagine in cui si scambiano un bacio. Nella Casa del GF, Cristian aveva rivelato il desiderio di mettere su famiglia e avere un figlio, vedremo se è arrivato per lui il momento giusto per farlo.

Ma le novità per i suoi followers non sono finite qui, infatti Imparato annuncia anche un nuovo singolo dal titolo “Balliamo Insieme”, in uscita il 28 giugno, che conferma la passione del ragazzo per la musica e la voglia di riprovarci dopo un periodo che, forse, per lui non è stato molto sereno.

Cristian Imparato, aperti i cast per un video musicale del nuovo singolo

Insieme al singolo, uscirà anche il video della canzone con un’opportunità unica per i suoi fans. Cristian, infatti, ha aperto i casting per cercare tra i suoi ammiratori, i protagonisti di questo video: “Girerò anche un video che voglio ulteriormente condividere con voi, dandovi la possibilità di essere parte integrante de cast. Come fare?! Se hai tra i 18 e i 30 anni, scrivi in Direct al profilo @imlmanagement inviando una tua foto e contatto telefonico”.

Inoltre aggiunge altre informazioni per gli interessati a questo progetto: “I 30 selezionati verranno chiamati direttamente dalla produzione. Il video si girerà al @whitebeachterracina sulla spiaggia di Terracina (LT) il 5 luglio pomeriggio. Vi aspetto, daje tutta“, annuncia entusiasta Imparato rivolgendosi direttamente ai suoi followers.