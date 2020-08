Crisi tra Giulia De Lellis e Andrea Damante? L’influencer fa chiarezza su Instagram

Il gossip dell’estate riguardo una nuova separazione tra Andrea Damante e Giulia De Lellis continua a imperversare tenendo banco in tutti i siti e riviste di gossip destando anche la preoccupazione degli stessi follower della coppia che non sanno più come comportarsi e sperano che i loro beniamini stiano ancora insieme. In seguito a tante parole, è la stessa De Lellis che ora spiega come stanno le cose.

Nei giorni scorsi, in base ad alcune fonti di Deianira Marzano, sembrava che i due fossero in crisi profonda al punto che lo stesso Damante è stato avvistato con una misteriosa bionda. Damante ha già risposto sui social dicendo di smetterla di dire cavolate, ma i rumors sulla coppia si sono fatti insistenti e i fan ci tengono a sapere.

I due stanno vivendo momenti separati: Damante è spesso fuori casa per via del suo lavoro di deejay, mentre Giulia De Lellis sta trascorrendo l’estate tra Forte dei Marmi e altre località balneari. Sui social, dove sembrava essere sparita, è la stessa influencer che prende la parola raccontando su Istagram il momento che sta vivendo la coppia.

Sulle storie di Instagram in cui ama condividere tutto con i suoi follower, la De Lellis si esprime in questo modo riguardo una possibile crisi con Damante. Ecco le sue parole: “È sicuramente un momento un po’ particolare della nostra vita, dove stanno cambiando e sono cambiate un sacco di cose. Siamo tutti e due un po’ tristi, anche se facciamo finta di nulla. Non abbiamo tanta voglia di parlarne o di condividere. (…) Non abbiamo particolarmente voglia di raccontarci troppo, perché vogliamo prima un po’ capirci”.

I due, a quanto risulta dalle parole dell’influencer, non si sono lasciati, ma stanno sicuramente vivendo un momento difficile e importante. Invita i followers a non ascoltare ciò che dicono sul suo conto e a fidarsi solo di lei dal momento che ha sempre detto tutto. Ora è un momento un po’ difficile, ma tornerà nuovamente attiva e pronta a condividere tutto non appena sarà il momento giusto.