Il gossip non arresta la sua corsa e in queste ore l’attenzione è puntata su una coppia che è stata considerata “indissolubile” ma che sembra essere arrivata al capolinea. Parliamo dell’ex capitano della Roma Francesco Totti e della conduttrice Ilary Blasi.

Il loro è stato (o è ancora) un amore bellissimo, durato 20 anni, da cui sono nati 3 figli. Ora, secondo i rumors, Francesco e Ilary starebbero per ufficializzare il divorzio, vivendo da tempo separati nella loro immensa casa all’Eur, costituita da 36 stanze (una reggia, insomma!).

Cosa sta accadendo

Ma cosa sta realmente accadendo in casa Totti? C’è davvero aria di crisi e, addirittura, di rottura. A spiegarci come starebbero le cose ci ha pensato Vanity Fair su cui si parla di reciproci tradimenti alla base della presunta rottura. In particolare, Ilary avrebbe avuto un flirt con un collega tv e l’ex Pupone, scoperta la tresca, si sarebbe innamorato di un’altra con cui starebbe già da un po.

Ma nella Capitale, in queste ore, gira anche un’altra versione dei fatti, quella che vede Francesco, dopo l’addio al clacio, accorgersi di “tante cose che prima non aveva notato”. Tra queste, il fatto che Ilary “aveva preso il controllo totale della famiglia e lo aveva allontanato anche dalle persone che gli erano più vicine”. Stanno davvero così le cose tra questa coppia dello spettacolo, ritenuta da 20 anni, una delle più “resistenti” allo scorrere del tempo?

Gli indizi che fanno pensare alla rottura e le parole di Hilary

L’occhio vigile dei followers e degli amanti del gossip non ha potuto certo tralasciare la non presenza di Ilary al 45esimo compleanno del marito, lo scorso 27 settembre. A dicembre Ilary, per i più informati, è volata in Lapponia insieme al coreografo Luca Tommassini, sempre a dicembre, durante le vacanze natalizie, degli scatti hanno immortalato la famiglia al completo, con la crisi che sembrava archiviata. Lo scorso 4 febbraio, quindi recentemente, durante una gita in famiglia ai Castelli Romani, sarebbe scattata una lite tra Totti e Ilary, stavolte definitiva.

Se da un lato si parla di rottura, dall’altro c’è chi fa notare le belle parole pronunciate dalla Blasi, solo pochi giorni fa, a Michelle Impossible. In veste di ospite, rivolgendosi alla Hunziker, le ha detto: : “Lei ha avuto due matrimoni due. Io ho lo stesso marito da vent’anni e se non pubblico una foto per un settimana: “Stanni in crisi, se stanno a lascià!”. De tutto, de più”.