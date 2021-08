Crisi tra Can Yaman e Diletta Leotta: l’attore turco assente durante il compleanno della conduttrice

La vita privata di Diletta Leotta è tra le più chiacchierate sui settimanali di gossip. L’attuale volto di DAZN, il servizio di streaming dedicato al calcio e ad altri sport, ha iniziato a conquistare le prime pagine dopo la sua separazione con il pugile Daniele Scardina.

Nei mesi successivi si mormora di una possibile relazione con Zlatan Ibrahimović dopo essere diventati Brand Ambassador della palestra digitale Buddyfit. La Leotta però ha immediatamente smentito un qualsiasi tipo di relazione e lo stesso Ibra, dopo le voci sulla conduttrice, si è fatto vedere insieme alla sua compagna Helena Seger.

La relazione con Can Yaman

La Leotta è stata poi beccata insieme a Ryan Friedkin dal settimanale “Chi” mentre si scambiano un bacio piuttosto appassionato, ma anche in questa circostanza arriva una sua secca smentita rivelando che si sarebbe trattato di un semplice “limone” di quando era single.

Quindi, seguendo le sue dichiarazioni, al momento l’unica relazione seria sarebbe quella vissuta insieme a Can Yaman. Secondo le indiscrezioni la Leotta sarebbe volata anche in Turchia per conoscere la famiglia dell’attore e di annunciare a tutti le nozze.

Al momento però le nozze sembrano essere soltanto un lontano ricordo, e addirittura i due stanno vivendo le loro vacanze da separati. La Leotta si è divertita in compagnia delle sue amiche passando i suoi momenti di spensieratezza tra la Sardegna e Montecarlo prima di raggiungere i suoi familiari a Catania, mentre lui dopo le vacanza in Sardegna (senza la presenza della sua fidanzata) è rientrato nel suo paese natìo.

Proprio per questo motivo si parla di una crisi tra la Leotta e Can, anche se molti media sia italiani che turchi continuano a credere che si tratti di una storia d’amore creata per far parlare di loro. In queste ore poi la conduttrice ha festeggiato il suo 30esimo compleanno con tante sue amiche e personaggi famosi dello spettacolo, ma al party mancava proprio Can Yaman.