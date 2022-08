Crisi in casa Stallone? L’attore copre il tatuaggio della moglie con un cane

Ascolta questo articolo

Si fanno sempre più insistenti le voci su una presunta crisi nella famiglia Stallone. Il matrimonio tra l’attore 76enne Sylvester Stallone e la moglie 54enne Jennifer Flavin potrebbe essere giunto a capolinea, dopo 26 anni dalle nozze, come testimoniano alcuni importanti indizi delle scorse settimane.

Lo scorso 10 Agosto, Jennifer ha dato un primo indizio che la storia potesse essere finita, postando su Instagram una immagine insieme alle 3 figlie e scrivendo “Queste ragazze sono la mia priorità. Niente altro importa. Noi 4 per sempre“. Le tre figlie della coppia si chiamano Sophia, Sistine e e Scarlet, ed hanno rispettivamente 25, 24 e 20 anni.

Ad alimentare le fiamme del gossip arriva ora la conferma che Stallone ha coperto il tatuaggio che aveva dedicato alla moglie con un cane. Sylvester aveva da molti anni sul bicipite destro un ritratto del volto dell’amata moglie. Il 16 agosto il tatuaggio è stato coperto con il muso del cane Butkus, il mastino di Rocky negli iconici film della serie che lo rese famoso.

“Il Sig. Stallone voleva ritoccare il tatuaggio con l’immagine della moglie Jennifer, ma i risultati non erano soddisfacenti, e sfortunatamente non recuperabili“, ha commentato la portavoce della star. “Per questo, ha dovuto coprire l’immagine originale con un tatuaggio del suo cane da Rock, Butkus. Il Sig. Stallone ama la sua famiglia“.

La portavoce si è rifiutata di commentare lo stato del matrimonio del suo cliente, confermando solo che la famiglia sta al momento girando insieme un reality show che andrà in onda in America su Paramount+. La notizia arriva come uno shock, dato che la coppia era ritenuta una delle coppie più solide di Hollywood, nonostante il loro inizio traballante.

I due si conobbero nel 1988, poco dopo la fine delle seconde nozze di Stallone con Brigitte Nielsen. Sylvester lasciò Jennifer per la modella Janice Dickinson, che sostenne di avere avuto suo figlio, ma la relazione finì quando un test del DNA dimostrò che non era vero. L’attore si fidanzò con la collega Angie Everhart, ma finì per tornare dalla Flavin, che sposò nel 1997.