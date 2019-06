Crisi amorosa tra Eros Ramazzotti e la moglie Marica Pellegrinelli

Cosa ne pensa l’autore

Carmine Solmonese - Si spera sempre che un amore sia eterno, ma non sempre è cosi; infatti anche per una coppia che sulla carta appariva perfetta, in grado di sfidare gli anni (10 anni non sono pochi per nessuno), a volte può capitare una situazione che mette tutto in dubbio e in crisi. Si spera che i due coniugi riescano a chiarire i propri conflitti, così da non inficiare anche la serenità dei figli.