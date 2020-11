Covid, fratello di Iva Zanicchi non ce l’ha fatta: "Ti ho amato come un figlio"

Ancora una tragica morte nel mondo dello spettacolo causata dal Coronavirus. Questa volta è toccato ad Antonio Zanicchi, 77enne fratello di Iva Zanicchi, anche lui, come la sorella maggiore, risultato positivo al tremendo virus che da mesi ormai sta tenendo in scacco l’Europa e l’Italia intera.

A dare l’annuncio della morte dell’uomo è stata la cantante, che ha pubblicato una foto e un post sul suo seguitissimo profilo Instagram.

Lutto per Iva Zanicchi, è morto l’amato fratello Antonio

Sempre su Instagram, qualche giorno fa, la Zanicchi – che ha ottant’anni e che come molti suoi coetanei è stata ricoverata a seguito del peggiorare delle sue condizioni di salute dopo l’infezione da Covid-19 – testimoniava con video coraggiosi e persino scherzosi il calvario che stava vivendo all’Ospedale di Vimercate, dove medici e infermieri facevano del loro meglio per curare lei e le decine di persone ricoverate in terapia intensiva.

Quando si trovava ancora ricoverata, Iva Zanicchi scherzava sulla possibilità di non farcela, come a voler esorcizzare la morte. Alla fine lei ce l’ha fatta, ma purtroppo l’amatissimo fratello Antonio no. Poche da, sul profilo Instagram della cantante e conduttrice è apparso un nuovo post; si tratta di una foto di Iva col fratello accompagna da queste dolcissime parole: “Ciao fratello mio. Ti ho amato come un figlio”.

La causa del decesso non è attribuibile direttamente al Covid, anche se Antonio si era ammalato ed era stato ricoverato proprio dopo aver contratto il virus. Sembra infatti che l’uomo fosse cardiopatico, quindi il temibile agente patogeno non avrebbe fatto altro che aggravare una situazione di salute già compromessa.

Stando a quanto è stato reso noto, sia Iva che suo fratello avrebbero contratto il Covid a una cresima di famiglia (festeggiavano una nipote), durante la quale si sarebbero infettate anche altre persone della famiglia. Dopo un miglioramento iniziale, le condizioni del signor Zanicchi, ex dipendente Eni in pensione, pare siano peggiorate nelle ultime 48 ore, portandolo in breve alla morte.