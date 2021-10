Martina Colombari è risultata positiva al coronavirus Sars-CoV-2, il virus che causa appunto la malattia Covid-19. A dirlo è lei stessa sui suoi profili social. “Mannaggia…. questo Covid è proprio stronzo!Beccato! ( fatto tampone prima di recarmi su un set ). Per fortuna solo un lieve raffreddore e perdita dell’olfatto. Se non avessi fatto il vaccino sarebbe stato molto peggio !!!” – queste le parole della Colombari, che ci fanno capire di come il vaccino serva a ridurre di molto gli effetti negativi della malattia.

Chi si vaccina, è bene ricordarlo, è sempre suscettibile al contagio, ma a differenza di chi non è vaccinato rischia di ammalarsi meno gravemente e con effetti che sono paragonabili a quelli di una leggera influenza. Il Covid-19 non è infatti una normale influenza, come sostengono molti no-vax, ma una malattia che può causare gravi difficoltà respiratorie e danneggiare anche altri organi. La Colombari ha ricevuto il sostegno dei suoi followers: oltre 1.180 i commenti al suo post su Instagram nel momento in cui scriviamo.

L’esperienza in quarantena

Durante il lockdown del 2020 e le recenti restrizioni anti pandemia, Martina Colombari, sposata con il calciatore Alessandro Costacurta, ha dovuto affrontare dei problemi in famiglia relativi al figlio Achille, 16 anni. Con il ragazzo ci sono stati infatti degli scontri per quanto riguardava la difficoltà del ragazzo ad abituarsi alla didattica a distanza.

Martina e il marito Billy hanno così deciso di rivolgersi ad uno psicologo, questo in modo che loro stessi e la proprio famiglia venissero aiutati. Per tanti ragazzi il periodo del lockdown o del coprifuoco non è stato facile, ma adesso grazie ai vaccini tutti sono tornati finalmente a scuola, seppur con tutte le precauzioni del caso.

“Noi ci siamo fatti aiutare. Chiedere un aiuto esterno da un esperto o uno psicologo, nei momenti di difficoltà, non è qualcosa di cui ci si debba vergognare. Anzi” – così disse all’epoca la Colombari, che ha sempre parlato serenamente della questione e delle difficoltà avute con il figlio. Ora è arrivato invece il Covid, che costringerà la sua famiglia ad un altro periodo in casa.