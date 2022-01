Covid-19, Nancy Brilli sta male: corsa in ospedale e saturazione preoccupante

Cosa ne pensa l’autore

Rossella Martielli - Testimonianze come quella di Nancy Brilli sono molto importanti per far capire come il Covid-19 non risparmi nessuno e come sia tutt'altro che un virus clemente. L'età e le condizioni di salute importano ma non sono tutto: il Covid può colpire davvero chiunque, anche i più giovani e anche le persone famose.