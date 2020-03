Covid-19, l’ironia di Tina Cipollari su Instagram

Il momento che il mondo intero sta vivendo è un momento estremamente delicato. L’emergenza sanitaria dettata dal Coronavirus, il virus che si trasmette da persona a persona e che con il suo numero di contagiati e decessi ha portato l’OMS (Organizzazione Mondiale Della Sanità) a dichiarare lo stato di pandemia, ha messo in ginocchio il mondo intero.

In Italia la situazione è molto critica, il Governo, nella persona del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha obbligato gli italiani a stare a casa in uno stato di quarantena, tutte le attività sono state sospese, i lavori arenati così come le trasmissioni televisive. Gli spostamenti sono impossibili e si può uscire di casa eccezionalmente per recarsi al supermercato o in farmacia.

L’hastag ricorrente è #iorestoacasa e anche i vip si sono fatti portavoce di questa iniziativa. Attraverso i loro profili Instagram documentano la loro quarantena, avviano dirette per intrattenere i followers e anche Tina Cipollari, nota opinionista di “Uomini e Donne”, non si è certo tirata indietro e a modo suo fa la sua parte, distraendo i suoi fan sui social.

Anche le registrazioni di “Uomini e Donne” sono state sospese e Tina, avendo la possibilità di restare a casa, attraverso il suo profilo Instagram ha ironicamente scherzato con i suoi fan, postando un simpatico fotomontaggio che la ritrae in compagnia del suo amico Simone Di Matteo (con il quale ha partecipato a “Pechino express), entrambi visibilmente sovrappeso, tanto da non riuscire a muoversi, seduti nello studio del celebre dottor Nowzaradan, nutrizionista del programma “Vite al limite”.

Alla pubblicazione dello scatto è seguita l’ironica didascalia della vamp: “Ci avevano detto #restateacasa #andràtuttobene, e così io e @simonedimatteo1984 abbiamo urlato al mondo intero: #iorestoacasa… #ètutto“. L’umorismo della Cipollari è stata palpabile e i suoi followers hanno apprezzato il gesto complimentandosi con lei con messaggi carini. Lo scatto postato è inoltre un chiaro segno che in questo periodo di quarantena la vamp abbia deciso di dare un calcio alla dieta.