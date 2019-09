Costanzo ringrazia la De Filippi per averlo aiutato a non essere dipendente dal lavoro

Maurizio Costanzo è stato protagonista di un recente intervista al settimanale “DiPiù Tv”, dove ha avuto modo di svelare alcuni retroscena sulla sua vita privata. Il giornalista ha posto l’accento sulla grande storia d’amore con la moglie Maria De Filippi e ha confessato come è cambiata la propria vita dopo l’incontro con la presentatrice di “Amici”.

Costanzo ha spiegato che, prima, la sua vita era differente, nel senso che era completamente dipendente dal lavoro come dimostraNO queste parole che non lasciano alcun dubbio: “Vent’anni fa non riuscivo a staccare dal lavoro”. Il primo incontro tra Costanzo e la De Filippi è avvenuto nel 1989 e, grazie alla moglie, ha imparato a prendersi una pausa dal lavoro.

Le parole di Maurizio Costanzo

Maurizio Costanzo ha continuato dicendo che è merito di Maria se è riuscito a dimagrire di 6 kg e l’ha aiutato a condurre una vita più regolare. Il presentatore del Maurizio Costanzo Show ha ricordato il suo intenso lavoro, senza prendersi una pausa, prima che arrivasse la De Filippi attraverso queste dichiarazioni: “Lavoravo sette giorni su sette, agosto compreso”.

Costanzo ha fatto notare che, grazie alla moglie, ha avuto la possibilità di conoscere il significato del termine relax, come ha avuto modo di rivelare sul settimanale “Chi”. Costanzo ha rivelato che si concede un periodo di vacanze, ma non rinuncia alla pausa estiva. Il giornalista ha terminato le vacanze e tornerà sul piccolo schermo in quanto impegnato nella conduzione di tre programmi di grande successo, come “S’è Fatta Notte”, “Maurizio Costanzo Show” e “L’Intervista”.

I primi due programmi elencati vanno in onda su Rai Uno, mentre il terzo viene trasmesso su Canale 5. Inoltre Maurizio Costanzo ha ricordato che, nell’ultimo anno, ha perso 6 kg, grazie alla determinazione per ridurre i carboidrati e rinunciare ai dolci. Il conduttore ha spiegato che la sua giornata tipo consiste nella sveglia a prima mattina, la lettura dei quotidiani e lavoro fino alle 18. Successivamente c’è il ritorno a casa e non cena prima dell’arrivo di Maria e Gabriele. Infine ha concluso dicendo: “Ho trovato il mio equilibrio esistenziale tra lavoro, svago e famiglia”.