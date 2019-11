Costanza Caracciolo risponde agli haters che la insultano via social

Dopo le pesanti offese espresse dagli haters, Costanza Caracciolo ha deciso di rendere nota quella che è diventata una situazione sempre più insostenibile. Incessantemente presa di mira dai leoni da tastiera che non le danno tregua, ha voluto far sapere di non poter più sopportare l’idea di finire sulla gogna del web.

In ragione di questa condizione sempre più invivibile, l’ex velina di “Striscia la Notizia” ha deciso di condividere nelle Instagram Stories alcuni dei commenti poco edificanti ricevuti dagli odiatori seriali della rete. Come si può apprendere leggendo gli insulti che le sono piovuti addosso, la moglie di Bobo Vieri è la tipica vittima di coloro che offendono le celebrità perché spinti da un sentimento di odio misto all’invidia.

Si scopre così che la 29enne modella di origini siciliane viene messa all’indice in quanto considerata un’ignorante priva di qualsiasi tipo di cultura. “Infatti chi sta con Vieri, che si esprime a gesti, come può essere erudita? Apre bocca e non esce un pensiero di senso compiuto”.

Dagli screenshot di questo genere di messaggi, emerge quindi tutta la gravità di un fenomeno che non sembra essere destinato a placarsi. Ad ogni modo, rincuorata da molti fan che le stanno esprimendo la loro solidarietà, Costanza Caracciolo aggiunge che ci sia un’evidente falla in un sistema che permette tutto ciò.

Pur non arrabbiandosi per le ingiurie ricevute, il più delle volte talmente allucinanti da non poter nemmeno essere prese in considerazione, aggiunge di ritenere del tutto corretto “segnalare e cercare una soluzione al più presto, perché ogni giorno è sempre la stessa storia. Oggi ci vado soggetta io, domani un altro. Anche basta!”.

Così come la showgirl, che per anni ha ballato sul bancone di Striscia la Notizia insieme con Federica Nargi, sono tante le celebrità del mondo dello spettacolo a essere insultate senza sosta. Una delle vittime più bersagliate è Chiara Ferragni, oggetto di accuse di vario titolo che discreditano il suo ruolo di fashion blogger, ma anche quello di madre, di moglie di Fedez e più semplicemente di donna.

Proprio per questa motivazione, il deputato di Italia Viva Luigi Marattin ha proposto la necessaria presentazione di un documento d’identità a chi si iscrive sui social: un’espediente che renderebbe più identificabili i facinorosi che cospargono di odio le loro vittime di turno.