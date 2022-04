Costantino Vitagliano svela il suo cachet ai tempi del GF Vip

Nel corso degli anni si è aperta sempre un’enorme discussione sul cachet guadagnato dai vipponi del “Grande Fratello Vip“. Di sicuro i volti più noti al panorama televisivo, come per esempio Katia Ricciarelli della scorsa edizione, sono stati pagati di più rispetto ai personaggi con meno esperienza sul piccolo schermo.

Prima però si guadagnava di più, come rivelato da Costantino Vitagliano in una recente intervista a “Trends & Celebrities” condotto da Francesco Fredella su RTL 102.5. Difatti l’ex volto di “Uomini e Donne”, che ha preso parte alla prima edizione del “GF Vip”, afferma nell’aver preso un discreto cachet, ma sono delle cifre comunque al ribasso rispetto a molti anni fa.

L’intervista rilasciata da Costantino Vitagliano

“Ogni tanto ricevo qualche proposta ma veramente le proposte di oggi…” afferma con una certa delusione Costantino, per poi lamentarsi dei cachet poco soddisfacenti: “Non è più un lavoro andare in video se i cachet sono questi! Io ero abituato ad altri tipi di cachet. Io all’ultimo mio ‘Grande Fratello Vip’, il primo, prendevo 5000 mila euro a puntata ma parliamo che già allora erano calati. In tutto erano 10 puntate“.

Pure per questo motivo ha deciso, di sua spontanea volontà, di allontanarsi gradualmente dal mondo televisivo per dedicarsi ad altri progetti, anche se non esclude un suo ritorno: “Più che un nuovo lavoro e qualcosa che già facevo prima, come imprenditore. Agenzia interinale: l’Italia finalmente sta ripartendo, noi troviamo lavoro alle persone e allo stesso tempo le agenzie ci contattano per avere vari tipi di professionisti che possono essere sia dirigenti che manodopera”.

Parlando invece della sua vita privata rivela nuovamente di essere single e purtroppo non riesce a far durare una relazione per più di sei mesi. Secondo Costantino a oggi molte donne non riescono ad accettare del tutto che un uomo metta avanti dapprima la propria figlia.