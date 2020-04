Costantino Della Gherardesca scopre l’importanza della chirurgia plastica

Come si evince dal suo profilo Instagram, Costantino della Gherardesca ha deciso di approfondire il diverso concetto di bellezza che hanno gli orientali e confrontarlo con l’assai diverso concetto occidentale. Per far ciò ha preso appuntamento con un chirurgo plastico sud coreano, mostrando al suo pubblico quanto mediamente gli interventi siano più radicali di quelli che si attuano nel nostro Paese.

Si è dunque sottoposto lui stesso ad uno studio del medico, chiedendogli di analizzare quali sarebbero le modifiche che il famoso conduttore televisivo dovrebbe approntare sul proprio corpo per poter rispondere ai canoni di bellezza orientali. Si evince così che sarebbe necessario “Rimodellare la mascella, spostare il mento all’indietro, ridurre le guance, e rifare il naso“, allo scopo dichiarato di ridurre l’aspetto mascolino del volto, per conformarsi allo standard più aggraziato e femminile della bellezza sud coreana.

A riprova di ciò durante il breve servizio presente sul suo canale Instagram sono presenti anche delle immagini, una sorta di prima e dopo che il medico ha preparato per l’occasione.“La cosa molto interessante” ,afferma nel servizio Costantino, “è che un dottore europero si limiterebbe a rifarmi un naso e farmi un lifting, invece no, devo anche ridurmi la mascella il mento e l’osso oculare”, così da far sparire ogni ombra dal viso, considerata fortemente antiestetica.

Il servizio si conclude con una considerazione del presentatore che ammette quanto siano “più avanti confronto a noi nella chirurgia plastica e nei trattamenti di bellezza in generale”. La chirurgia estetica in Corea del Sud è infatti considerata un sacrosanto diritto, a volte addirittura un dovere. La pressione sociale di conformare agli standard di bellezza coreani, che sono molto diversi dai nostri, è tanta.

Costantino mostra dunque uno spaccato di una realtà differente, a margine del suo famoso programma, “Pechino Express“, appena concluso proprio in quelle terre, reagalando, con questo filmato – che non è mai andato in onda in televisione – una piccola riflessione ai suoi affenzonati lettori.