Cos’è il "teabag", la pratica violenta e umiliante cui Filippo Nardi vuole sottoporre la Ruta mentre dorme

Cosa ne pensa l’autore

Rossella Martielli - Impossibile per una donna non sentirsi ferita e umiliata dalla parole di Filippo Nardi. Maria Teresa Ruta non ha detto nulla perché non sa nulla, visto che nel mentre stava dormendo; ma come la prenderà, da mamma, quando la metteranno a conoscenza delle parole dell'uomo? A questo punto riteniamo doveroso prendere provvedimenti, perché far passare in sordina una cosa del genere non è ammissibile.