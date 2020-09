Cosa c’è tra Elisabetta Gregoraci e Can Yaman? Il gossip impazza

Cosa c’entra Can Yaman con Elisatta Gregoraci, la quale attualmente è reclusa nella casa del “Grande Fratello Vip”? Un po’ tutti, negli ultimi giorni, si stanno facendo questa domanda. Se la stanno facendo soprattutto le migliaia di fan italiane dell’attore turco protagonista della soap di Canale 5 “DayDreamer – Le ali del sogno”, gelosissime al pensiero che la showgirl possa aver conquistato il loro idolo.

Sì, perché il fatto che Can Yaman abbia piazzato un bel like all’ultimo video pubblicato sul profilo Instagram della Gregoraci (attualmente gestito dal suo staff), quello che mostra un riassunto dei momenti più belli vissuti dall’ex lady Briatore nella casa del GF Vip 5, fa pensare che anche il sexy attore sia uno dei suoi fan.

Elisabetta e Can si sono forse conosciuti dal vivo? Oppure si tratta di una conoscenza virtuale, che Can vorrebbe trasferire nella vita reale? Del resto l’attore turco viene spesso in visita in Italia e parla benissimo l’italiano. Anzi, è sbarcato nel Bel Paese proprio qualche giorno fa. Per la precisione attualmente si troverebbe a Roma. A tal proposito, c’è chi sostiene che l’arrivo di Can in Italia abbia a che fare con il like alla Gregoraci.

Si mormora che l’interprete di tante fiction di successo stia per entrare come super ospite nella casa del “Grande Fratello Vip”, dove potrebbe fare un’improvvisata ai ragazzi. In quest’ottica, il like alla Gregoraci sarebbe strategico, ovvero un modo per far parlare di sé in relazione al GF Vip, incrementando così la curiosità dei telespettatori e le varie ipotesi sulla natura della sua partecipazione.

Al contrario, c’è chi sostiene che Can Yaman si trovi in Italia per tutt’altro motivo. O meglio, per tutt’altra trasmissione. In tanti, infatti, sono convinti che l’attore parteciperà in veste di super ospite alle registrazioni delle nuove puntate di “C’è Posta per Te” di Maria De Filippi.